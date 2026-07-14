Песков: Москва продолжит объяснять позицию по Украине в контактах с Баку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва продолжит объяснять свою позицию по Украине в контактах с Баку, заявил Песков.
- Точку зрения Азербайджана он назвал ошибочной.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия продолжит последовательно и аргументированно объяснять свою позицию по Украине в контактах с Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается точки зрения (Азербайджана - ред.) по Украине, мы считаем эту точку зрения ошибочной. И мы будем последовательно по всем каналам аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о ситуации на Украине.