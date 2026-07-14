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Песков: Москва продолжит объяснять позицию по Украине в контактах с Баку - РИА Новости, 14.07.2026
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12:44 14.07.2026 (обновлено: 13:10 14.07.2026)

Песков: Москва продолжит объяснять позицию по Украине в контактах с Баку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва продолжит объяснять свою позицию по Украине в контактах с Баку, заявил Песков.
  • Точку зрения Азербайджана он назвал ошибочной.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия продолжит последовательно и аргументированно объяснять свою позицию по Украине в контактах с Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается точки зрения (Азербайджана - ред.) по Украине, мы считаем эту точку зрения ошибочной. И мы будем последовательно по всем каналам аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о ситуации на Украине.
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13 июля, 10:19
 
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