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Овечкин рассказал о готовности вставить себе зуб ради Каспарайтиса - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Хоккей
 
17:42 14.07.2026 (обновлено: 17:52 14.07.2026)
Овечкин рассказал о готовности вставить себе зуб ради Каспарайтиса

Овечкин выразил готовность вставить зуб, чтобы Каспарайтис сделал это бесплатно

© Фото : Социальные сети НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Социальные сети НХЛ
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин выразил готовность вставить себе зуб, чтобы Дарюс Каспарайтис мог сделать это бесплатно.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин выразил готовность вставить себе зуб, чтобы олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис мог тоже вставить зуб бесплатно.
Каспарайтис в эфире "Матч ТВ" обратился к Овечкину, ставшему гостем передачи "Все на Матч".
"После нашей совместной тренировки ты побил рекорд Гретцки, а я потерял зуб. У нас есть скидка на двоих. Один зуб покупаешь, второй - бесплатно. Может, ты купишь себе зуб, а я поставлю себе бесплатно?" - предложил Каспарайтис.
"Кстати, неплохо. Надо будет с ним эту тему обсудить, когда будем в Америке. Для друга не жалко", - с улыбкой отметил Овечкин.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Вашингтон" с 2005 года. В июле россиянин подписал с "Кэпиталз" новый однолетний контракт. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах.
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ХоккейАмерикаАлександр ОвечкинНациональная хоккейная лига (НХЛ)Дарюс КаспарайтисСпорт
 
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