Овечкин рассказал о готовности вставить себе зуб ради Каспарайтиса

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Овечкин выразил готовность вставить себе зуб, чтобы Дарюс Каспарайтис мог сделать это бесплатно.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин выразил готовность вставить себе зуб, чтобы олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис мог тоже вставить зуб бесплатно.

Каспарайтис в эфире "Матч ТВ" обратился к Овечкину , ставшему гостем передачи "Все на Матч".

"После нашей совместной тренировки ты побил рекорд Гретцки, а я потерял зуб. У нас есть скидка на двоих. Один зуб покупаешь, второй - бесплатно. Может, ты купишь себе зуб, а я поставлю себе бесплатно?" - предложил Каспарайтис.

"Кстати, неплохо. Надо будет с ним эту тему обсудить, когда будем в Америке. Для друга не жалко", - с улыбкой отметил Овечкин.