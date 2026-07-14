Отельер рассказал, почему россияне на отдыхе в Турции не смотрят ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туристы на турецких курортах предпочитают отдыхать и развлекаться, а не смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу.

Трансляции матчей доступны в отелях, но интерес к ним остается ограниченным, за исключением игр с участием популярных сборных или решающих стадий турнира.

Большинство российских туристов планирует отпуск как возможность отвлечься от повседневной жизни, поэтому спортивные события редко входят в программу их отдыха.

АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Российские туристы, отдыхающие на турецких курортах в разгар летнего сезона, практически не интересуются трансляциями матчей чемпионата мира по футболу, предпочитая проводить время на пляже, у бассейна или на экскурсиях, сообщил РИА Новости представитель турсектора, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.

Мировое первенство по футболу проходит в США Мексике и Канаде. Чемпионат завершится 19 июля.

"Во время отпуска россияне приезжают отдыхать, а не смотреть футбол. Даже чемпионат мира не меняет их привычек: большинство гостей выбирает море, бассейн, вечерние прогулки и развлечения. Матчи смотрят лишь единицы", - рассказал Бильгинер.

По словам собеседника агентства, во многих отелях трансляции матчей чемпионата мира доступны в барах, лобби и специальных зонах с большими экранами, однако интерес к ним остается ограниченным.

Он отметил, что лишь во время игр с участием наиболее популярных сборных или решающих стадий турнира у экранов собирается небольшое число болельщиков.

Бильгинер добавил, что большинство российских туристов заранее планирует отпуск именно как возможность отвлечься от повседневной жизни, поэтому спортивные события редко становятся частью программы их отдыха.