Отельер рассказал, почему россияне на отдыхе в Турции не смотрят ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские туристы на турецких курортах предпочитают отдыхать и развлекаться, а не смотреть трансляции матчей чемпионата мира по футболу.
- Трансляции матчей доступны в отелях, но интерес к ним остается ограниченным, за исключением игр с участием популярных сборных или решающих стадий турнира.
- Большинство российских туристов планирует отпуск как возможность отвлечься от повседневной жизни, поэтому спортивные события редко входят в программу их отдыха.
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Российские туристы, отдыхающие на турецких курортах в разгар летнего сезона, практически не интересуются трансляциями матчей чемпионата мира по футболу, предпочитая проводить время на пляже, у бассейна или на экскурсиях, сообщил РИА Новости представитель турсектора, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.
"Во время отпуска россияне приезжают отдыхать, а не смотреть футбол. Даже чемпионат мира не меняет их привычек: большинство гостей выбирает море, бассейн, вечерние прогулки и развлечения. Матчи смотрят лишь единицы", - рассказал Бильгинер.
По словам собеседника агентства, во многих отелях трансляции матчей чемпионата мира доступны в барах, лобби и специальных зонах с большими экранами, однако интерес к ним остается ограниченным.
Он отметил, что лишь во время игр с участием наиболее популярных сборных или решающих стадий турнира у экранов собирается небольшое число болельщиков.
Бильгинер добавил, что большинство российских туристов заранее планирует отпуск именно как возможность отвлечься от повседневной жизни, поэтому спортивные события редко становятся частью программы их отдыха.
По его словам, значительно большей популярностью пользуются вечерние шоу, концерты, морские прогулки и экскурсии.