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Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по голам на одном чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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23:03 14.07.2026
Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по голам на одном чемпионате мира

Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по голам на одном ЧМ по футболу

© REUTERS / GARY VASQUEZДанни Ольмо и Микель Оярсабаль
Данни Ольмо и Микель Оярсабаль - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / GARY VASQUEZ
Данни Ольмо и Микель Оярсабаль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Микель Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира, забив свой пятый гол на текущем турнире.
  • Сборная Испании встречается с командой Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года, ведя со счетом 1:0 после гола Оярсабаля, реализованного на 22-й минуте.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Нападающий Микель Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира по футболу.
Сборная Испании во вторник встречается с командой Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Испанцы ведут со счетом 1:0. На 22-й минуте Оярсабаль реализовал пенальти.
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Для него это пятый гол на текущем турнире, что является повторением рекорда сборной Испании. Столько же мячей забили Эмилио Бутрагеньо на ЧМ-1986 и Давид Вилья на ЧМ-2010.
Оярсабалю 29 лет, всего на его счету стало 30 забитых мячей в 60 матчах за национальную команду.
Чемпионат мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, завершится 19 июля.
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ФутболСпортСШАЭмилио БутрагеньоЧМ по футболу 2026Микель ОярсабальДавид Вилья
 
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