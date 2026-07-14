Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по голам на одном чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий Микель Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира, забив свой пятый гол на текущем турнире.

Сборная Испании встречается с командой Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года, ведя со счетом 1:0 после гола Оярсабаля, реализованного на 22-й минуте.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Нападающий Микель Оярсабаль повторил рекорд сборной Испании по количеству забитых мячей на одном чемпионате мира по футболу.

Сборная Испании во вторник встречается с командой Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Испанцы ведут со счетом 1:0. На 22-й минуте Оярсабаль реализовал пенальти.

Для него это пятый гол на текущем турнире, что является повторением рекорда сборной Испании. Столько же мячей забили Эмилио Бутрагеньо на ЧМ-1986 и Давид Вилья на ЧМ-2010.

Оярсабалю 29 лет, всего на его счету стало 30 забитых мячей в 60 матчах за национальную команду.