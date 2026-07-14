Краткий пересказ от РИА ИИ Карасин заявил, что НАТО стремится быстро укрепиться на Украине, и именно против этого направлена специальная военная операция.

Григорий Карасин отметил, что высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности Украине могут нанести ущерб стратегической безопасности в Европе.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. НАТО стремится быстро укрепиться на Украине, именно против этого направлена СВО, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

НАТО стремится быстро укрепиться на Украине . Это уже не просто бред зарвавшихся политиков, а ультиматум принципиального характера. Именно против этого направлена наша специальная военная операция", - написал он в своем Telegram-канале

Сенатор отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон своими высказываниями о гарантиях безопасностях Украине выносят приговор не просто будущему Украины, но и стратегической безопасности в Европе в целом.