НАТО стремится быстро укрепиться на Украине, заявил Карасин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Карасин заявил, что НАТО стремится быстро укрепиться на Украине, и именно против этого направлена специальная военная операция.
- Григорий Карасин отметил, что высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности Украине могут нанести ущерб стратегической безопасности в Европе.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. НАТО стремится быстро укрепиться на Украине, именно против этого направлена СВО, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"НАТО стремится быстро укрепиться на Украине. Это уже не просто бред зарвавшихся политиков, а ультиматум принципиального характера. Именно против этого направлена наша специальная военная операция", - написал он в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон своими высказываниями о гарантиях безопасностях Украине выносят приговор не просто будущему Украины, но и стратегической безопасности в Европе в целом.
"Пора проанализировать все это и заставить "лающих" вернуться к здравой логике. Пока не поздно", - заключил политик.