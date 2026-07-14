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На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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17:57 14.07.2026 (обновлено: 18:14 14.07.2026)
На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию

На официальном сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМОК, Россия, флаг
МОК, Россия, флаг - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) вновь доступен раздел про Россию.
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) впервые с 2023 года заработал раздел про Россию.
Исполком МОК на прошлой неделе временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.
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