На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) вновь доступен раздел про Россию.
- Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации об ограничениях для российских спортсменов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) впервые с 2023 года заработал раздел про Россию.
Исполком МОК на прошлой неделе временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.