На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) впервые с 2023 года заработал раздел про Россию.

МОК в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России за принятие в свой состав региональных олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. После этого ОКР внес изменения в устав, исключив из состава всех региональных членов.