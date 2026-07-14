В Госдуме назвали Каллас "маленькой птичкой" за слова о российском спорте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что руководители МИД Евросоюза осудили решение МОК.
- Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что МОК сможет выдержать давление со стороны глав МИД Евросоюза и продолжит курс на недопустимость вмешательства политики в спорт.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Международный олимпийский комитет (МОК) сможет выдержать агрессию со стороны глав МИД Евросоюза и продолжит курс на недопустимость вмешательства политики в спорт, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
"Это как раз то, что говорила (президент МОК) Кирсти Ковентри, – надо прекратить давление на Международный олимпийский комитет и международные федерации со стороны правительств. Я думаю, что МОК выдержит этот напор и осудит данное решение. А Каллас, как маленькая птичка, если говорить образно, не отличается умом и сообразительностью", - сказал Свищев, комментируя заявление Каллас.
"Всем надо уважать решение МОК и международных федераций. А если страны не хотят принимать у себя международные соревнования, то пусть продолжают себя так вести. Ту же Эстонию уже лишили. Они своими действиями делают только хуже своим странам, своим болельщикам и спортсменам", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия и чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа принимать россиян.