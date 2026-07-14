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В Госдуме назвали Каллас "маленькой птичкой" за слова о российском спорте - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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11:56 14.07.2026 (обновлено: 12:30 14.07.2026)
В Госдуме назвали Каллас "маленькой птичкой" за слова о российском спорте

Свищев: МОК выдержит напор глав МИД ЕС и не допустит политику в спорт

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что руководители МИД Евросоюза осудили решение МОК.
  • Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что МОК сможет выдержать давление со стороны глав МИД Евросоюза и продолжит курс на недопустимость вмешательства политики в спорт.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Международный олимпийский комитет (МОК) сможет выдержать агрессию со стороны глав МИД Евросоюза и продолжит курс на недопустимость вмешательства политики в спорт, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. 13 июля глава дипломатии ЕС эстонка Кая Каллас заявила, что руководители МИД Евросоюза осудили решение МОК.
МОК, Россия, флаг - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
МОК заявил о готовности содействовать выдаче виз российским спортсменам
12 июля, 15:53
"Это как раз то, что говорила (президент МОК) Кирсти Ковентри, – надо прекратить давление на Международный олимпийский комитет и международные федерации со стороны правительств. Я думаю, что МОК выдержит этот напор и осудит данное решение. А Каллас, как маленькая птичка, если говорить образно, не отличается умом и сообразительностью", - сказал Свищев, комментируя заявление Каллас.
"Всем надо уважать решение МОК и международных федераций. А если страны не хотят принимать у себя международные соревнования, то пусть продолжают себя так вести. Ту же Эстонию уже лишили. Они своими действиями делают только хуже своим странам, своим болельщикам и спортсменам", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия и чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа принимать россиян.
Логотип Международного олимпийского комитета - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Норвежский журналист оценил решение МОК по статусу россиян
10 июля, 15:46
 
СпортЭстонияРоссияКайя КалласДмитрий СвищевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФЕвросоюзКирсти Ковентри
 
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