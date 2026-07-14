Минздрав расширил возможности диспансеризации для ветеранов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство здравоохранения России расширило возможности диспансеризации для ветеранов СВО.
- На первом этапе диспансеризации для ветеранов СВО рекомендуется обеспечить консультацию психолога.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России расширило возможности диспансеризации для ветеранов СВО, на первом этапе для них рекомендуется обеспечить консультацию психолога, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"При проведении диспансеризации гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, рекомендуется обеспечить консультирование медицинским психологом в день проведения первого этапа диспансеризации", - говорится в документе.
Согласно документу, медорганизация будет проводить диспансеризацию ветерана СВО после получения информации о его прибытии в субъект России. В том случае, если в текущем году по общим правилам он не подлежит диспансеризации, перечень осмотров и исследований определяют по предыдущему году.
Ранее председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщал в интервью РИА Новости, что периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста, от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодно.