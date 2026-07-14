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Минздрав расширил возможности диспансеризации для ветеранов СВО - РИА Новости, 14.07.2026
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17:55 14.07.2026 (обновлено: 18:05 14.07.2026)
Минздрав расширил возможности диспансеризации для ветеранов СВО

В России расширили возможности диспансеризации для ветеранов СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач в кабинете
Врач в кабинете - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России расширило возможности диспансеризации для ветеранов СВО.
  • На первом этапе диспансеризации для ветеранов СВО рекомендуется обеспечить консультацию психолога.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России расширило возможности диспансеризации для ветеранов СВО, на первом этапе для них рекомендуется обеспечить консультацию психолога, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"При проведении диспансеризации гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, рекомендуется обеспечить консультирование медицинским психологом в день проведения первого этапа диспансеризации", - говорится в документе.
Согласно документу, медорганизация будет проводить диспансеризацию ветерана СВО после получения информации о его прибытии в субъект России. В том случае, если в текущем году по общим правилам он не подлежит диспансеризации, перечень осмотров и исследований определяют по предыдущему году.
Ранее председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщал в интервью РИА Новости, что периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста, от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодно.
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