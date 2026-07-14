Минздрав расширил возможности диспансеризации для ветеранов СВО

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России расширило возможности диспансеризации для ветеранов СВО, на первом этапе для них рекомендуется обеспечить консультацию психолога, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.