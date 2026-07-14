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Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на продовольственный рынок - РИА Новости, 14.07.2026
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10:51 14.07.2026 (обновлено: 11:19 14.07.2026)
Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на продовольственный рынок

Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на поставки продовольствия

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕйский морской торговый порт
Ейский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ейский морской торговый порт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация в Азовском море не повлияет на обеспеченность продовольственного рынка России и экспортные возможности, заявил Минсельхоз.
  • При необходимости логистику переориентируют.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность российского продовольственного рынка и экспортные возможности, сообщил Минсельхоз.
"Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности нашей страны", — говорится в релизе.
В российских регионах созданы значительные мощности по перевалке сельхозпродукции, а логистику при необходимости можно перенаправить, отметило ведомство.
Сейчас профильные службы и бизнес совместно разрабатывают альтернативные маршруты для поставок, добавил Минсельхоз.
Во вторник Минтранс сообщил, что делает все возможное для осуществления грузовой логистики на фоне участившихся атак на гражданские судна в Азовском море.
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ЭкономикаРоссияАзовское мореМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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