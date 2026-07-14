Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на продовольственный рынок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация в Азовском море не повлияет на обеспеченность продовольственного рынка России и экспортные возможности, заявил Минсельхоз.
- При необходимости логистику переориентируют.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность российского продовольственного рынка и экспортные возможности, сообщил Минсельхоз.
"Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности нашей страны", — говорится в релизе.
В российских регионах созданы значительные мощности по перевалке сельхозпродукции, а логистику при необходимости можно перенаправить, отметило ведомство.
Сейчас профильные службы и бизнес совместно разрабатывают альтернативные маршруты для поставок, добавил Минсельхоз.
Во вторник Минтранс сообщил, что делает все возможное для осуществления грузовой логистики на фоне участившихся атак на гражданские судна в Азовском море.