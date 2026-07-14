Минсельхоз: ситуация в Азовском море не повлияет на продовольственный рынок

Краткий пересказ от РИА ИИ Ситуация в Азовском море не повлияет на обеспеченность продовольственного рынка России и экспортные возможности, заявил Минсельхоз.

При необходимости логистику переориентируют.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность российского продовольственного рынка и экспортные возможности, сообщил Минсельхоз.

"Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности нашей страны", — говорится в релизе.

В российских регионах созданы значительные мощности по перевалке сельхозпродукции, а логистику при необходимости можно перенаправить, отметило ведомство.

Сейчас профильные службы и бизнес совместно разрабатывают альтернативные маршруты для поставок, добавил Минсельхоз