МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о необходимости исключить Россию из обсуждения гарантий безопасности для Украины являются выступлением против любых мирных договоренностей, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, немецкий политик, чей дед был нацистом, пытается отомстить России за поражение Третьего рейха во Второй мировой войне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что формулировать гарантии безопасности по Украине без России невозможно, а если европейцы будут настаивать на этой позиции, то они сами исключают себя из процесса урегулирования конфликта.