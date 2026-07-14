Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мерц заявил, что Россия не будет участвовать в разработке механизмов гарантий безопасности для Украины.
- Джабаров считает, что заявление Мерца о невключении России в обсуждение гарантий безопасности для Украины выступает против любых мирных договоренностей.
- Песков заявил, что формулировать гарантии безопасности по Украине без России невозможно.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца о необходимости исключить Россию из обсуждения гарантий безопасности для Украины являются выступлением против любых мирных договоренностей, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
"Показательно заявление немецкого канцлера Мерца о том, что Россия не будет иметь права голоса в оформлении так называемых гарантий безопасности для Украины. Этим заявлением Мерц фактически выступил против любых мирных договоренностей. То есть немецкий канцлер, забывший уроки истории, предлагает решать судьбу европейской безопасности без Москвы", - сказал Джабаров aif.ru.
По словам сенатора, немецкий политик, чей дед был нацистом, пытается отомстить России за поражение Третьего рейха во Второй мировой войне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что формулировать гарантии безопасности по Украине без России невозможно, а если европейцы будут настаивать на этой позиции, то они сами исключают себя из процесса урегулирования конфликта.