Мельникова начала сбор перед ЧЕ

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила РИА Новости, что начала подготовительный сбор перед чемпионатом Европы, отметив, что находится в восстановительном режиме.

"У нас только начался сбор, буквально вчера. Подготовка проходит неплохо, я пока на начальном этапе, так как до этого по медицинским показаниям снялась с чемпионата России. Пока в восстановительном режиме, но со следующей недели начну более подготовительный период", - сказала Мельникова.