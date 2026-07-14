Мельникова начала сбор перед ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ангелина Мельникова начала подготовительный сбор перед чемпионатом Европы.
- Она находится в восстановительном режиме, так как пропустила чемпионат России по состоянию здоровья.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила РИА Новости, что начала подготовительный сбор перед чемпионатом Европы, отметив, что находится в восстановительном режиме.
Ранее Мельникова пропустила чемпионат России по состоянию здоровья.
"У нас только начался сбор, буквально вчера. Подготовка проходит неплохо, я пока на начальном этапе, так как до этого по медицинским показаниям снялась с чемпионата России. Пока в восстановительном режиме, но со следующей недели начну более подготовительный период", - сказала Мельникова.