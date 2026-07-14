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Мельникова начала сбор перед ЧЕ - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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16:50 14.07.2026 (обновлено: 16:51 14.07.2026)
Мельникова начала сбор перед ЧЕ

Мельникова: начала сбор перед чемпионатом Европы, но в восстановительном режиме

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнгелина Мельникова
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ангелина Мельникова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангелина Мельникова начала подготовительный сбор перед чемпионатом Европы.
  • Она находится в восстановительном режиме, так как пропустила чемпионат России по состоянию здоровья.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила РИА Новости, что начала подготовительный сбор перед чемпионатом Европы, отметив, что находится в восстановительном режиме.
Ранее Мельникова пропустила чемпионат России по состоянию здоровья.
"У нас только начался сбор, буквально вчера. Подготовка проходит неплохо, я пока на начальном этапе, так как до этого по медицинским показаниям снялась с чемпионата России. Пока в восстановительном режиме, но со следующей недели начну более подготовительный период", - сказала Мельникова.
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СпортАнгелина Мельникова
 
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