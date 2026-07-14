"Ахмат" разгромил "Радник" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл боснийский клуб «Радник» со счетом 3:0 в товарищеском матче.
- Новый сезон Российской премьер-лиги «Ахмат» начнет 26 июля гостевым матчем с московским «Локомотивом».
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл боснийский "Радник" из Биелины в товарищеском матче.
Встреча прошла в рамках тренировочного сбора в сербском городе Ужице и завершилась со счетом 3:0 в пользу грозненцев. Дубль оформил Георгий Мелкадзе (28-я и 46-я минуты), один мяч забил Эгаш Касинтура (37, с пенальти).
"Ахмат" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля гостевым матчем с московским "Локомотивом".