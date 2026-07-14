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"Ахмат" разгромил "Радник" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
21:04 14.07.2026
"Ахмат" разгромил "Радник" в товарищеском матче

Футболисты "Ахмата" разгромили "Радник" на сборе в Сербии

© Фото : официальный сайт ФК "Ахмат"Футболисты "Ахмата"
Футболисты Ахмата - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : официальный сайт ФК "Ахмат"
Футболисты "Ахмата". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл боснийский клуб «Радник» со счетом 3:0 в товарищеском матче.
  • Новый сезон Российской премьер-лиги «Ахмат» начнет 26 июля гостевым матчем с московским «Локомотивом».
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" обыграл боснийский "Радник" из Биелины в товарищеском матче.
Встреча прошла в рамках тренировочного сбора в сербском городе Ужице и завершилась со счетом 3:0 в пользу грозненцев. Дубль оформил Георгий Мелкадзе (28-я и 46-я минуты), один мяч забил Эгаш Касинтура (37, с пенальти).
"Ахмат" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля гостевым матчем с московским "Локомотивом".
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