Мегалиты мезозойской эры обнаружены на Куликовом поле

Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле

Краткий пересказ от РИА ИИ На территории Государственного музея-заповедника «Куликово поле» рядом с урочищем Зеленая Дубрава обнаружены древние камни-мегалиты, возраст которых составляет около 100 миллионов лет.

Найденные камни относятся к меловому периоду мезозойской эры и являются окремненными песчаниками.

Ученые предполагают, что в балке, где были найдены мегалиты, мог располагаться засадный полк, решивший исход Куликовской битвы.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Древние камни, возраст которых составляет около 100 миллионов лет, обнаружили на территории Государственного музея-заповедника "Куликово поле" рядом с урочищем Зеленая Дубрава (Тульская область), об этом сообщили в пресс-службе музея.

Как рассказала начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин "Куликова поля" Ольга Бурова, находка была сделана в балке рядом с Зеленой Дубравой в ходе сбора геологической коллекции совместно с ученым, выпускником геологического факультета МГУ Александром Пелевиным.

По его словам, обнаруженные камни относятся к меловому периоду — самому продолжительному периоду мезозойской эры, который датируется временем от 145 до 66 миллионов лет назад.

« "Это очень крепкие породы — окремненные песчаники. Они образовались в меловой период, более 100 миллионов лет назад. Этот "бронирующий" горизонт был развит на территории, он предохранял нижележащие породы от эрозии. Но в результате и сам почти полностью разрушился, и от него остались вот эти глыбы", — рассказал Пелевин.

Он уточнил, что останцы иногда находятся на месте, а иногда, как в случае с находкой около Зеленой Дубравы, сползают в днище оврага или балки в результате оползней и поверхностного смыва.

Ученый также предположил, что именно в этой балке мог располагаться засадный полк, решивший исход Куликовской битвы , под командованием князя Владимира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского.

« "Если бы я был командиром полка, я бы его никогда среди редколесья дубового не поставил. Я бы поставил его в балке, а дозор — чуть выше, на виду. И, скорее всего, они здесь и укрывались, в этой балке", — отметил Пелевин.

Ученый не исключает, что именно из-за этих камней за битвой мог наблюдать воевода великого князя Дмитрия Ивановича Донского — Дмитрий Боброк Волынский. В честь него сотрудники музея уже неофициально называют один из мегалитов "Боброк-камнем".

Как уточнили в музее-заповеднике, это не единственная находка древних камней в окрестностях Куликова поля, но одна из самых неожиданных и любопытных. Изучение мегалитов, по словам ученых, будет продолжено.