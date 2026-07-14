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Мегалиты мезозойской эры обнаружены на Куликовом поле - РИА Новости, 14.07.2026
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Наука
 
09:00 14.07.2026 (обновлено: 09:12 14.07.2026)
Мегалиты мезозойской эры обнаружены на Куликовом поле

Ученые обнаружили камни возрастом 100 миллионов лет на Куликовом поле

© РИА Новости / Наталья ТюринаОдин из камней, обнаруженных на Куликовом поле
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Государственного музея-заповедника «Куликово поле» рядом с урочищем Зеленая Дубрава обнаружены древние камни-мегалиты, возраст которых составляет около 100 миллионов лет.
  • Найденные камни относятся к меловому периоду мезозойской эры и являются окремненными песчаниками.
  • Ученые предполагают, что в балке, где были найдены мегалиты, мог располагаться засадный полк, решивший исход Куликовской битвы.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Древние камни, возраст которых составляет около 100 миллионов лет, обнаружили на территории Государственного музея-заповедника "Куликово поле" рядом с урочищем Зеленая Дубрава (Тульская область), об этом сообщили в пресс-службе музея.
Как рассказала начальник научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин "Куликова поля" Ольга Бурова, находка была сделана в балке рядом с Зеленой Дубравой в ходе сбора геологической коллекции совместно с ученым, выпускником геологического факультета МГУ Александром Пелевиным.
© РИА Новости / Наталья ТюринаТерритория Государственного музея-заповедника "Куликово поле" рядом с урочищем Зеленая Дубрава (Тульская область)
Территория Государственного музея-заповедника Куликово поле рядом с урочищем Зеленая Дубрава (Тульская область) - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Территория Государственного музея-заповедника "Куликово поле" рядом с урочищем Зеленая Дубрава (Тульская область)
По его словам, обнаруженные камни относятся к меловому периоду — самому продолжительному периоду мезозойской эры, который датируется временем от 145 до 66 миллионов лет назад.
«
"Это очень крепкие породы — окремненные песчаники. Они образовались в меловой период, более 100 миллионов лет назад. Этот "бронирующий" горизонт был развит на территории, он предохранял нижележащие породы от эрозии. Но в результате и сам почти полностью разрушился, и от него остались вот эти глыбы", — рассказал Пелевин.
Он уточнил, что останцы иногда находятся на месте, а иногда, как в случае с находкой около Зеленой Дубравы, сползают в днище оврага или балки в результате оползней и поверхностного смыва.
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Ученый также предположил, что именно в этой балке мог располагаться засадный полк, решивший исход Куликовской битвы, под командованием князя Владимира Серпуховского и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского.
«
"Если бы я был командиром полка, я бы его никогда среди редколесья дубового не поставил. Я бы поставил его в балке, а дозор — чуть выше, на виду. И, скорее всего, они здесь и укрывались, в этой балке", — отметил Пелевин.
Ученый не исключает, что именно из-за этих камней за битвой мог наблюдать воевода великого князя Дмитрия Ивановича Донского — Дмитрий Боброк Волынский. В честь него сотрудники музея уже неофициально называют один из мегалитов "Боброк-камнем".
© РИА Новости / Наталья ТюринаОдин из камней, обнаруженных на Куликовом поле, неофициально прозванный "Боброк-камень"
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле, неофициально прозванный Боброк-камень
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле, неофициально прозванный "Боброк-камень"
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 4
© РИА Новости / Наталья ТюринаОдин из камней, обнаруженных на Куликовом поле
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 4
© РИА Новости / Наталья ТюринаОдин из камней, обнаруженных на Куликовом поле
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 4
© РИА Новости / Наталья ТюринаОдин из камней, обнаруженных на Куликовом поле
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 4
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле, неофициально прозванный "Боброк-камень"
© РИА Новости / Наталья Тюрина
1 из 4
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
2 из 4
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
3 из 4
Один из камней, обнаруженных на Куликовом поле
© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 4
Как уточнили в музее-заповеднике, это не единственная находка древних камней в окрестностях Куликова поля, но одна из самых неожиданных и любопытных. Изучение мегалитов, по словам ученых, будет продолжено.
«
"В будущем мы планируем сделать одну из экологических троп, в которую эти геологические образования войдут как отдельный объект показа", — добавила Бурова.
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