Мбаппе и Тчуамени вошли в стартовый состав Франции на матч против Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени вошли в стартовый состав сборной Франции на полуфинальный матч чемпионата мира против команды Испании.
- Встреча пройдет во вторник на стадионе в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени.
- В стартовый состав французов вернулся форвард Брадли Барколя, заменивший Дезире Дуэ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Орельен Тчуамени вошли в стартовый состав сборной Франции на полуфинальный матч чемпионата мира против команды Испании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет во вторник на стадионе в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. Ранее Тчуамени из-за травмы бедра пропустил матчи против сборных Парагвая (1:0) в 1/8 финала и Марокко (2:0) в четвертьфинале. Капитан команды Мбаппе был заменен во втором тайме встречи с марокканцами. Также в стартовый состав французов вернулся форвард Брадли Барколя заменивший Дезире Дуэ.
Полностью состав вице-чемпионов мира 2022 года выглядит следующим образом: Майк Меньян (вратарь, "Милан", Италия), Люка Динь ("Астон Вилла", Англия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Орельен Тчуамени ("Реал", Испания), Адриен Рабьо ("Милан", Италия), Усман Дембеле ("Пари Сен-Жермен"), Килиан Мбаппе (капитан, "Реал", Испания), Майкл Олисе ("Бавария", Германия), Брадли Барколя ("Пари Сен-Жермен").
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.