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Чемпион СССР заподозрил судей ЧМ-2026 в симпатии к Месси - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
14:19 14.07.2026 (обновлено: 14:31 14.07.2026)
Чемпион СССР заподозрил судей ЧМ-2026 в симпатии к Месси

Масалитин заявил, что не считает судейство на ЧМ предвзятым в пользу Аргентины

© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"Валерий Масалитин
Валерий Масалитин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Салют"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Масалитин заявил, что не считает, что арбитры на чемпионате мира по футболу сознательно помогают сборной Аргентины.
  • Масалитин допустил, что отдельные спорные эпизоды могли быть связаны с симпатией судей к Лионелю Месси, но не увидел признаков умышленной помощи команде.
  • Мировое первенство в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что не считает, что арбитры на чемпионате мира по футболу сознательно помогают сборной Аргентины, несмотря на многочисленные споры вокруг судейских решений.
В полуфинале чемпионата мира 14 и 15 июля состоятся встречи Франция - Испания и Англия - Аргентина. Ранее в Сети появилась петиция с требованием снять сборную Аргентины с турнира из-за предвзятого отношения судей. Ее подписали более 3 млн человек.
"Может быть, для Аргентины просто удачно складывается турнирная сетка. Они пока не встречали по-настоящему серьезного соперника. Первый действительно серьезный соперник - Англия, но это уже полуфинал. Если бы сильнейшие сборные пересеклись раньше, тогда можно было бы делать какие-то выводы", - сказал Масалитин.
Он допустил, что отдельные спорные эпизоды действительно могли быть связаны с симпатией судей к капитану аргентинской сборной Лионелю Месси, однако не увидел признаков умышленной помощи команде. "Какие-то спорные моменты, конечно, есть. Где-то судья что-то пропускает. Может быть, действительно у кого-то есть симпатии к Месси. Но я не думаю, что кого-то специально "убивают", - отметил собеседник агентства.
"Скоро судьи вообще будут как киборги. У них уже и видеокамеры, и связь в ушах, и VAR помогает. Помощников выше крыши. И все равно случаются ошибки и недочеты. Но это судейство. Если будут судить какие-то роботы, которые будут все делать строго по алгоритму, то, наверное, и футбол станет менее зрелищным", - сказал он.
Мировое первенство в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.
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ФутболЛионель МессиВалерий МасалитинПФК ЦСКАЧМ по футболу 2026
 
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