Краткий пересказ от РИА ИИ Валерий Масалитин заявил, что не считает, что арбитры на чемпионате мира по футболу сознательно помогают сборной Аргентины.

Масалитин допустил, что отдельные спорные эпизоды могли быть связаны с симпатией судей к Лионелю Месси, но не увидел признаков умышленной помощи команде.

Мировое первенство в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что не считает, что арбитры на чемпионате мира по футболу сознательно помогают сборной Аргентины, несмотря на многочисленные споры вокруг судейских решений.

В полуфинале чемпионата мира 14 и 15 июля состоятся встречи Франция - Испания и Англия - Аргентина. Ранее в Сети появилась петиция с требованием снять сборную Аргентины с турнира из-за предвзятого отношения судей. Ее подписали более 3 млн человек.

"Может быть, для Аргентины просто удачно складывается турнирная сетка. Они пока не встречали по-настоящему серьезного соперника. Первый действительно серьезный соперник - Англия, но это уже полуфинал. Если бы сильнейшие сборные пересеклись раньше, тогда можно было бы делать какие-то выводы", - сказал Масалитин.

Он допустил, что отдельные спорные эпизоды действительно могли быть связаны с симпатией судей к капитану аргентинской сборной Лионелю Месси, однако не увидел признаков умышленной помощи команде. "Какие-то спорные моменты, конечно, есть. Где-то судья что-то пропускает. Может быть, действительно у кого-то есть симпатии к Месси. Но я не думаю, что кого-то специально "убивают", - отметил собеседник агентства.

"Скоро судьи вообще будут как киборги. У них уже и видеокамеры, и связь в ушах, и VAR помогает. Помощников выше крыши. И все равно случаются ошибки и недочеты. Но это судейство. Если будут судить какие-то роботы, которые будут все делать строго по алгоритму, то, наверное, и футбол станет менее зрелищным", - сказал он.