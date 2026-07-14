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Гол Ненахова принес "Локомотиву" победу над ЦСКА в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
19:01 14.07.2026 (обновлено: 19:05 14.07.2026)
Гол Ненахова принес "Локомотиву" победу над ЦСКА в товарищеском матче

"Локомотив" обыграл ЦСКА в товарищеском матче

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо" - "Локомотив"
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Локомотив - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Локомотив" выиграл у ЦСКА в товарищеском матче со счетом 1:0.
  • Единственный мяч забил Максим Ненахов на 47-й минуте, а на 54-й минуте красную карточку получил защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" выиграл у столичного ЦСКА в рамках товарищеского матча.
Встреча прошла на домашнем стадионе железнодорожников и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Максим Ненахов (47-я минута). На 54-й минуте красную карточку получил защитник камерунский защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси.
В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/27 ЦСКА примет калининградскую "Балтику" 24 июля, а "Локомотив" двумя днями позднее дома сыграет с грозненским "Ахматом".
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