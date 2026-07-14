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В Москве прошла церемония вручения премии "Серебряная лань" - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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17:14 14.07.2026

В Москве прошла церемония вручения премии "Серебряная лань"

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Серебряная лань"
Церемония вручения премии Серебряная лань - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Церемония вручения премии "Серебряная лань"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве состоялась торжественная церемония вручения спортивной премии «Серебряная лань» 2025 года.
  • Среди обладателей награды в номинации «лучший спортсмен» — Яна Бурлакова, Яна Егорян, Матвей Каниковский, Климент Колесников, Джон Кордоба, Вероника Кудерметова, Дарья Лукьяненко, Ангелина Мельникова, Александр Овечкин, Евгения Чикунова.
  • Лучшей командой признан футбольный клуб «Краснодар», лучшим тренером назван Андрей Талалаев из футбольной «Балтики».
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. В Москве состоялась торжественная церемония вручения спортивной премии "Серебряная лань" 2025 года, передает корреспондент РИА Новости.
Награждение лауреатов премии прошло во вторник.
"Спасибо за эту награду. Хочу отметить, какая это красивая статуэтка. В спортивной гимнастике последний раз получала подобную награду Алия Мустафина после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Рада продолжить завоевание награды для спортивной гимнастики. Хочу выразить благодарность спортивным журналистам, что вкладываете свою душу для освещения спорта", - сказала Ангелина Мельникова.
"Еще в самый первый раз, когда получал награду, "Серебряная лань", как для молодого спортсмена, не была для меня чем-то настолько значимым, как на сегодняшний день. Когда был молодым, шли результаты, постоянные победы, много внимания, и я не внедрялся в общую сферу деятельности между журналистами и спортсменами. Тогда еще стеснялся говорить на камеру и давать интервью. Но сейчас, когда много времени провел на внутренней и международной арене, мне очень приятно, что подобная награда позволяет понять, насколько я внес вклад не просто как спортсмен, а смог передать свои ощущения после соревнований для журналистов в формате интервью. Очень рад, что могу вносить вклад в свой вид спорта. Надеюсь, что это будет не последняя "Серебряная лань", потому что я хочу продолжать показывать успехи на внутренней и международной арене", - сказал Климент Колесников.
В номинации "лучший спортсмен" обладателями награды стали Яна Бурлакова (велоспорт); Яна Егорян (фехтование); Матвей Каниковский (дзюдо); Климент Колесников (плавание); Джон Кордоба (футбол); Вероника Кудерметова (теннис); Дарья Лукьяненко (паралимпийский спорт, плавание); Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика); Александр Овечкин (хоккей с шайбой); Евгения Чикунова (плавание). Лучшей командой был признан футбольный клуб "Краснодар", лучшим тренером был назван Андрей Талалаев из футбольной "Балтики".
Премию "Серебряная лань" традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России по итогам года.
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