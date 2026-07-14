В Москве прошла церемония вручения премии "Серебряная лань"

"Еще в самый первый раз, когда получал награду, "Серебряная лань", как для молодого спортсмена, не была для меня чем-то настолько значимым, как на сегодняшний день. Когда был молодым, шли результаты, постоянные победы, много внимания, и я не внедрялся в общую сферу деятельности между журналистами и спортсменами. Тогда еще стеснялся говорить на камеру и давать интервью. Но сейчас, когда много времени провел на внутренней и международной арене, мне очень приятно, что подобная награда позволяет понять, насколько я внес вклад не просто как спортсмен, а смог передать свои ощущения после соревнований для журналистов в формате интервью. Очень рад, что могу вносить вклад в свой вид спорта. Надеюсь, что это будет не последняя "Серебряная лань", потому что я хочу продолжать показывать успехи на внутренней и международной арене", - сказал Климент Колесников.