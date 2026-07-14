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Олимпийскую чемпионку по биатлону Куклеву похоронят в Ишимбае - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Биатлон
 
10:06 14.07.2026 (обновлено: 10:07 14.07.2026)
Олимпийскую чемпионку по биатлону Куклеву похоронят в Ишимбае

Олимпийская чемпионка по биатлону Куклева будет похоронена на родине в Башкирии

© Сайт Союза биатлонистов РоссииГалина Куклева
Галина Куклева - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Сайт Союза биатлонистов России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с Галиной Куклевой пройдет в Тюмени, а похоронят ее в Ишимбае.
  • Галина Куклева, олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону, скончалась в ночь на 14 июля на 54-м году жизни.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева будет похоронена на своей родине - в Ишимбае (Башкирия), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Куклева скончалась в ночь на 14 июля на 54-м году жизни.
"Прощание с Галиной Куклевой пройдет в Тюмени, а похоронят ее в Ишимбае", - сказал собеседник агентства.
Уроженка Ишимбая Куклева проживала в Тюменской области.
Куклева трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. Всего в ее активе 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых она одержала в личных гонках. Куклева завершила карьеру в 2003 году. Была награждена орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
 
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