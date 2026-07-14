Олимпийскую чемпионку по биатлону Куклеву похоронят в Ишимбае

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева будет похоронена на своей родине - в Ишимбае (Башкирия), сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Прощание с Галиной Куклевой пройдет в Тюмени, а похоронят ее в Ишимбае", - сказал собеседник агентства.

Куклева трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. Всего в ее активе 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых она одержала в личных гонках. Куклева завершила карьеру в 2003 году. Была награждена орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.