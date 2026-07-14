Краткий пересказ от РИА ИИ Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла от онкологического заболевания.

Галина Куклева скончалась в ночь на 14 июля на 54-м году жизни.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла от онкологического заболевания, с которым боролась долгое время, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Куклева скончалась в ночь на 14 июля на 54-м году жизни.

"Галя болела долгое время, лечилась от онкологии, боролась с болезнью. Но не всегда получается победить болезнь, и люди уходят", - сказал собеседник агентства.