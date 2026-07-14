Источник назвал причину смерти олимпийской чемпионки Куклевой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла от онкологического заболевания.
- Галина Куклева скончалась в ночь на 14 июля на 54-м году жизни.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева умерла от онкологического заболевания, с которым боролась долгое время, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Куклева скончалась в ночь на 14 июля на 54-м году жизни.
"Галя болела долгое время, лечилась от онкологии, боролась с болезнью. Но не всегда получается победить болезнь, и люди уходят", - сказал собеседник агентства.
Куклева трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. Всего в ее активе 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых она одержала в личных гонках. Куклева завершила карьеру в 2003 году. Была награждена орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.