Краткий пересказ от РИА ИИ Галина Куклева, олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону, скончалась.

Ей было 53 года.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева скончалась на 54-м году жизни, сообщается в Telegram-канале руководителя пресс-службы Союза биатлонистов России Сергея Аверьянова.

Причины смерти не уточняются.

"В ночь на 14 июля не стало олимпийской чемпионки Галины Куклевой… Вечная память", - написал Аверьянов.

"Ее вклад в развитие биатлона в Тюменской области и в России в целом невозможно переоценить: она не просто делилась техническими приемами, но прививала юным спортсменам понимание того, что настоящий чемпион - это прежде всего человек с сильным характером и высокими моральными принципами", - говорится на сайте СБР.