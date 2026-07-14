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Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Биатлон
 
08:00 14.07.2026 (обновлено: 08:11 14.07.2026)
Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Олимпийская чемпионка по биатлону Куклева умерла в возрасте 53 лет

© Сайт Союза биатлонистов РоссииГалина Куклева
Галина Куклева - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Сайт Союза биатлонистов России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Галина Куклева, олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону, скончалась.
  • Ей было 53 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 1998 года по биатлону Галина Куклева скончалась на 54-м году жизни, сообщается в Telegram-канале руководителя пресс-службы Союза биатлонистов России Сергея Аверьянова.
Причины смерти не уточняются.
"В ночь на 14 июля не стало олимпийской чемпионки Галины Куклевой… Вечная память", - написал Аверьянов.
"Ее вклад в развитие биатлона в Тюменской области и в России в целом невозможно переоценить: она не просто делилась техническими приемами, но прививала юным спортсменам понимание того, что настоящий чемпион - это прежде всего человек с сильным характером и высокими моральными принципами", - говорится на сайте СБР.
Куклева также трижды становилась чемпионкой мира в эстафетных гонках. Всего в ее активе 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых она одержала в личных гонках. Куклева завершила карьеру в 2003 году. Была награждена орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
 
БиатлонСпортСоюз биатлонистов России (СБР)
 
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