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КСИР заявил об ударах по американской базе в Бахрейне - РИА Новости, 14.07.2026
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05:12 14.07.2026 (обновлено: 10:52 14.07.2026)
КСИР заявил об ударах по американской базе в Бахрейне

КСИР Ирана сообщил об ударах по военным объектам на базе США в Бахрейне

© REUTERS / IRGC/WANAЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / IRGC/WANA
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР заявил об ударах по объектам на американской базе Джуффейр в Бахрейне.
  • Целями стали склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание сил США.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции заявил о поражении объектов на американской базе Джуффейр в Бахрейне.
"Иранские стражи революции <...> нанесли удары по складам оружия, центру спутниковой связи и жилому зданию сил США на базе Джуффейр", — говорится в публикации Reuters.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
США могут ликвидировать представителей иранских властей, утверждает Трамп
13 июля, 23:14
Кроме того, КСИР сообщил об уничтожении радаров ЗРК Patriot и воздушного контроля 5-го флота американских ВМС, а также системы раннего оповещения.
Центральное командование ВС США, со своей стороны, отчиталось об очередной серии атак на иранские военные объекты, в том числе в Бушере, Чабахаре, Джаске, Конареке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В срыве меморандума США и Ирана могут обвинить Вэнса, пишет Politico
12 июля, 14:47
 
В миреСШАИранБахрейнВоенная операция США и Израиля против ИранаВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАДональд ТрампОрмузский пролив
 
 
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