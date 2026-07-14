КСИР заявил об ударах по американской базе в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР заявил об ударах по объектам на американской базе Джуффейр в Бахрейне.
- Целями стали склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание сил США.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции заявил о поражении объектов на американской базе Джуффейр в Бахрейне.
Кроме того, КСИР сообщил об уничтожении радаров ЗРК Patriot и воздушного контроля 5-го флота американских ВМС, а также системы раннего оповещения.
Центральное командование ВС США, со своей стороны, отчиталось об очередной серии атак на иранские военные объекты, в том числе в Бушере, Чабахаре, Джаске, Конареке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп, в свою очередь, поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.