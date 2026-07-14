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Около 386 тысяч россиян обратились за помощью из-за укусов клещей - РИА Новости, 14.07.2026
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00:18 14.07.2026 (обновлено: 01:27 14.07.2026)
Около 386 тысяч россиян обратились за помощью из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: 386 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

CC BY 2.0 / Lennart Tange / Черноногий клещ
Черноногий клещ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
CC BY 2.0 / Lennart Tange /
Черноногий клещ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 386 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне, что на 21,3% ниже уровня 2025 года.
  • Более 3,5 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году.
  • Наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Магаданской области, Республиках Северная Осетия, Дагестан, Мордовия, Крым и Камчатском крае.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 386 тысяч россиян обратились к врачу из-за укусов клещей в этом сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации более 3,5 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились 386 тысяч человек, что на 21,3% ниже уровня 2025 года", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Магаданской области, Республиках Северная Осетия, Дагестан, Мордовия, Крым и Камчатском крае.
"Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 196,1 тысячи гектаров, что составляет 98,8% от запланированного объема", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили, что самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Кроме того, при планировании поездок на природу важно не забывать о правилах индивидуальной защиты от клещей.
"Отдавайте предпочтение светлой одежде, брюки заправляйте в носки или обувь, а также не забывайте о головном уборе. Используйте репелленты (средства защиты от насекомых - ред.), проводите самоосмотры каждые 15-20 минут", - заключили в Роспотребнадзоре.
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