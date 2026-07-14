Игрок сборной Хорватии перешел в "Брайтон"

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Защитник сборной Хорватии по футболу Лука Вушкович перешел из "Тоттенхэма" в "Брайтон", сообщается на сайтах английских клубов.

В составе национальной команды защитник забил один гол в шести матчах и принял участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.