Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лука Вушкович перешел из «Тоттенхэма» в «Брайтон».
- Сумма трансфера составила 50 млн фунтов и стала рекордной для «Брайтона».
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Защитник сборной Хорватии по футболу Лука Вушкович перешел из "Тоттенхэма" в "Брайтон", сообщается на сайтах английских клубов.
19-летний игрок подписал пятилетний контракт с возможностью продления еще на один год. По данным СМИ, сумма трансфера стала рекордной для "Брайтона" и составила 50 млн фунтов.
Вушкович перешел в "Тоттенхэм" в июле 2025 года из "Хайдука", сезон-2025/26 на правах аренды провел в составе "Гамбурга", став лучшим новичком Бундеслиги. Он забил 6 голов в 28 играх за немецкую команду.
В составе национальной команды защитник забил один гол в шести матчах и принял участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.