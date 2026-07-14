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Игрок сборной Хорватии перешел в "Брайтон" - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
13:02 14.07.2026 (обновлено: 13:34 14.07.2026)
Игрок сборной Хорватии перешел в "Брайтон"

Футболист сборной Хорватии Вушкович перешел из "Тоттенхэма" в "Брайтон"

© AP Photo / Petr JosekЗащитник сборной Хорватии по футболу Лука Вушкович
Защитник сборной Хорватии по футболу Лука Вушкович - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Petr Josek
Защитник сборной Хорватии по футболу Лука Вушкович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лука Вушкович перешел из «Тоттенхэма» в «Брайтон».
  • Сумма трансфера составила 50 млн фунтов и стала рекордной для «Брайтона».
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Защитник сборной Хорватии по футболу Лука Вушкович перешел из "Тоттенхэма" в "Брайтон", сообщается на сайтах английских клубов.
19-летний игрок подписал пятилетний контракт с возможностью продления еще на один год. По данным СМИ, сумма трансфера стала рекордной для "Брайтона" и составила 50 млн фунтов.
Вушкович перешел в "Тоттенхэм" в июле 2025 года из "Хайдука", сезон-2025/26 на правах аренды провел в составе "Гамбурга", став лучшим новичком Бундеслиги. Он забил 6 голов в 28 играх за немецкую команду.
В составе национальной команды защитник забил один гол в шести матчах и принял участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.
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