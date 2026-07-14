Сборная Испании обыгрывает Францию после первого тайма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании ведет со счетом 1:0 в матче против команды Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу.
- На 30-й минуте матча из-за травмы был заменен центральный защитник французов Вильям Салиба.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сборная Испании к перерыву обыгрывает команду Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Матч проходит во вторник в Далласе, на данный момент счет 1:0. У испанцев отличился Микель Оярсабаль (22-я минута, с пенальти). 11-метровый удар был назначен после фола Люки Диня на Ламине Ямале в штрафной.
На 30-й минуте из-за травмы был заменен центральный защитник французов Вильям Салиба, вместо него на поле вышел Максанс Лакруа.
Чемпионат мира завершится 19 июля. В этот день пройдут финал и матч за третье место. В другом полуфинале в среду встретятся сборные Англии и Аргентины.