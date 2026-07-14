Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Далласа" высоко оценил игру Ищенко в последнем матче Летней лиги - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
11:02 14.07.2026
Тренер "Далласа" высоко оценил игру Ищенко в последнем матче Летней лиги

Тренер "Далласа" выразил восхищение игрой Ищенко в матче Летней лиги НБА

© Соцсети "Даллас Маверикс"Всеволод Ищенко
Всеволод Ищенко - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Соцсети "Даллас Маверикс"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Даллас Маверикс» Джо Бойлан доволен игрой российского защитника Всеволода Ищенко в матче против «Мемфис Гриззлис».
  • Всеволод Ищенко набрал 6 очков и сделал 5 подборов, проведя на паркете чуть более 32 минут.
  • Джо Бойлан отметил вклад Ищенко в игру, назвав его «невоспетым героем матча».
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Главный тренер "Даллас Маверикс" в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джо Бойлан заявил, что доволен игрой российского защитника Всеволода Ищенко в матче против "Мемфис Гриззлис".
Во вторник в Парадайсе "Маверикс" обыграли "Гриззлис" со счетом 96:88 (24:19, 26:27, 18:19, 28:23). Ищенко набрал 6 очков и сделал 5 подборов, проведя на паркете чуть более 32 минут. Россиянин был выбран на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером.
«
"Сева - невоспетый герой матча. Не знаю, какая у него статистика, но его вклад в игру был просто неоценим. Он опекал одного из лучших игроков Летней лиги (Кэмерона Бузера) и доставил ему массу проблем. Он боролся, играл в тело, мешал передачам и проходам. Я очень доволен его старанием и отношением к делу. Он не боится физической борьбы", - сказал Бойлан на видео, опубликованном журналистом Ноа Вебером в соцсети X.
Ищенко 21 год. С 2024 года он выступал за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ защитник провел 48 встреч, в которых в среднем набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2,0 передачи. Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ, а по итогам регулярного чемпионата был признан лучшим молодым игроком турнира.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
"Бруклин" с 20 очками Демина обыграл "Нью-Йорк" в матче Летней лиги НБА
11 июля, 07:45
 
БаскетболСпортЕдиная лига ВТБНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    A. Ito
    А. Корнеева
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    А. Соснович
    622
    366
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    18.07 18:00
    Зенит
    Спартак Москва
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала