Тренер "Далласа" высоко оценил игру Ищенко в последнем матче Летней лиги

«

"Сева - невоспетый герой матча. Не знаю, какая у него статистика, но его вклад в игру был просто неоценим. Он опекал одного из лучших игроков Летней лиги (Кэмерона Бузера) и доставил ему массу проблем. Он боролся, играл в тело, мешал передачам и проходам. Я очень доволен его старанием и отношением к делу. Он не боится физической борьбы", - сказал Бойлан на видео, опубликованном журналистом Ноа Вебером в соцсети X.