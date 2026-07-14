Тренер "Далласа" высоко оценил игру Ищенко в последнем матче Летней лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Даллас Маверикс» Джо Бойлан доволен игрой российского защитника Всеволода Ищенко в матче против «Мемфис Гриззлис».
- Всеволод Ищенко набрал 6 очков и сделал 5 подборов, проведя на паркете чуть более 32 минут.
- Джо Бойлан отметил вклад Ищенко в игру, назвав его «невоспетым героем матча».
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Главный тренер "Даллас Маверикс" в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джо Бойлан заявил, что доволен игрой российского защитника Всеволода Ищенко в матче против "Мемфис Гриззлис".
Во вторник в Парадайсе "Маверикс" обыграли "Гриззлис" со счетом 96:88 (24:19, 26:27, 18:19, 28:23). Ищенко набрал 6 очков и сделал 5 подборов, проведя на паркете чуть более 32 минут. Россиянин был выбран на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером.
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"Сева - невоспетый герой матча. Не знаю, какая у него статистика, но его вклад в игру был просто неоценим. Он опекал одного из лучших игроков Летней лиги (Кэмерона Бузера) и доставил ему массу проблем. Он боролся, играл в тело, мешал передачам и проходам. Я очень доволен его старанием и отношением к делу. Он не боится физической борьбы", - сказал Бойлан на видео, опубликованном журналистом Ноа Вебером в соцсети X.
Ищенко 21 год. С 2024 года он выступал за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ защитник провел 48 встреч, в которых в среднем набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2,0 передачи. Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ, а по итогам регулярного чемпионата был признан лучшим молодым игроком турнира.