Ищенко набрал 6 очков в матче "Далласа" с "Мемфисом" в Летней лиге НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ «Даллас Маверикс» победил «Мемфис Гриззлис» в матче Летней лиги НБА со счетом 96:88.

Самым результативным игроком встречи стал Кэмерон Бузер из «Гриззлис», набравший 21 очко.

Российский защитник Всеволод Ищенко из «Маверикс» набрал 6 очков и сделал 5 подборов, проведя на паркете чуть более 32 минут.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Даллас Маверикс" одержал победу над "Мемфис Гриззлис" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 96:88 (24:19, 26:27, 18:19, 28:23) в пользу "Маверикс". Самым результативным игроком встречи стал третий номер последнего драфта форвард "Гриззлис" Кэмерон Бузер, который набрал 21 очко. Его одноклубник Седрик Кауард оформил дабл-дабл (17 очков + 12 подборов).

В составе победившей команды участие в матче принял российский защитник Всеволод Ищенко, он набрал 6 очков и оформил 5 подборов, проведя на паркете чуть более 32 минут. 21-летний россиянин был выбран на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером.