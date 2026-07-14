Ищенко набрал 6 очков в матче "Далласа" с "Мемфисом" в Летней лиге НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Даллас Маверикс» победил «Мемфис Гриззлис» в матче Летней лиги НБА со счетом 96:88.
- Самым результативным игроком встречи стал Кэмерон Бузер из «Гриззлис», набравший 21 очко.
- Российский защитник Всеволод Ищенко из «Маверикс» набрал 6 очков и сделал 5 подборов, проведя на паркете чуть более 32 минут.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Даллас Маверикс" одержал победу над "Мемфис Гриззлис" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 96:88 (24:19, 26:27, 18:19, 28:23) в пользу "Маверикс". Самым результативным игроком встречи стал третий номер последнего драфта форвард "Гриззлис" Кэмерон Бузер, который набрал 21 очко. Его одноклубник Седрик Кауард оформил дабл-дабл (17 очков + 12 подборов).
В составе победившей команды участие в матче принял российский защитник Всеволод Ищенко, он набрал 6 очков и оформил 5 подборов, проведя на паркете чуть более 32 минут. 21-летний россиянин был выбран на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером.
В другом матче Летней лиги НБА "Кливленд Кавальерс" обыграл "Майами Хит" со счетом 90:73 (21:20, 26:16, 18:23, 25:14). Российский центровой "Майами" Владислав Голдин провел на паркете 24 минуты 8 секунд, набрал 4 очка, сделал 8 подборов и отдал 2 результативные передачи.
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