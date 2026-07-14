КСИР атаковал американские базы на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР заявил об ударах по американским объектам в Бахрейне и Иордании.
- Целями стали авиабаза, склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание сил США.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции заявил о поражении объектов на американской авиабазе в Иордании.
"Воины ислама нанесли удары по <...> позициям <...> врага на авиабазе, занятой <...> армией детоубийц", — говорится в публикации телеканала Press TV.
Кроме того, силы КСИР ночью атаковали:
- склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание американских военных на базе Джуффейр в Бахрейне;
- радары ЗРК Patriot и воздушного контроля 5-го флота;
- систему раннего оповещения.
Центральное командование ВС США, в свою очередь, отчиталось об очередной серии ударов по иранским военным объектам, в том числе в Бушере, Чабахаре, Джаске, Конареке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе.
Соединенные Штаты 8 июля объявили о прекращении перемирия с ИРИ, обвинив ее в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. Спустя несколько дней Тегеран заявил о закрытии морского прохода до тех пор, пока американцы не прекратят вмешиваться в дела региона. Дональд Трамп в ответ поручил возобновить блокаду в Ормузе, которая, как он утверждает, будет действовать только в отношении иранских судов и грузов. Все это время стороны обмениваются ударами.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.