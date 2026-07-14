Россиянам рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию

Краткий пересказ от РИА ИИ Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста: от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года.

Начиная с 40 лет диспансеризацию рекомендуется проходить ежегодно.

Цель диспансеризации — выявить имеющиеся заболевания, оценить общее состояние здоровья и обнаружить факторы риска развития заболеваний.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста, от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

"Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. От 18 до 39 лет включительно ее рекомендуется проходить один раз в три года, начиная с 40 лет — ежегодно", — сказал Баланин

Он добавил, что цель диспансеризации — не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и оценить общее состояние здоровья, а также своевременно обнаружить факторы риска развития заболеваний.