Россиянам рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста: от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года.
- Начиная с 40 лет диспансеризацию рекомендуется проходить ежегодно.
- Цель диспансеризации — выявить имеющиеся заболевания, оценить общее состояние здоровья и обнаружить факторы риска развития заболеваний.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста, от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
"Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. От 18 до 39 лет включительно ее рекомендуется проходить один раз в три года, начиная с 40 лет — ежегодно", — сказал Баланин.
Он добавил, что цель диспансеризации — не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и оценить общее состояние здоровья, а также своевременно обнаружить факторы риска развития заболеваний.
"Многие серьезные заболевания долгое время не дают явных симптомов, но их раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение и профилактику осложнений. Например, так можно вовремя заметить предпосылки сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических патологий и других нарушений", — заключил Баланин.