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Россиянам рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию - РИА Новости, 14.07.2026
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03:40 14.07.2026 (обновлено: 13:28 14.07.2026)
Россиянам рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию

Глава ФФОМС Баланин: диспансеризацию рекомендуется проходить раз в три года

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВрач ведет прием пациента
Врач ведет прием пациента - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста: от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года.
  • Начиная с 40 лет диспансеризацию рекомендуется проходить ежегодно.
  • Цель диспансеризации — выявить имеющиеся заболевания, оценить общее состояние здоровья и обнаружить факторы риска развития заболеваний.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста, от 18 до 39 лет ее рекомендуется проходить раз в три года, а начиная с 40 лет — ежегодно, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
"Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. От 18 до 39 лет включительно ее рекомендуется проходить один раз в три года, начиная с 40 лет — ежегодно", — сказал Баланин.
Он добавил, что цель диспансеризации — не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и оценить общее состояние здоровья, а также своевременно обнаружить факторы риска развития заболеваний.
"Многие серьезные заболевания долгое время не дают явных симптомов, но их раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение и профилактику осложнений. Например, так можно вовремя заметить предпосылки сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологических патологий и других нарушений", — заключил Баланин.
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