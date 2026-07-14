"Аргентинцев убивали словно пташек": Как матчи с Англией стали войной

Аргентина и Англия ненавидят друг друга уже полвека, отчего футбол между ними только выигрывает. РИА Новости рассказывает, как началась их война, кто сделал ее великой и какими лопатками в нее играются Месси с Кейном.

Кровавый клочок земли

К началу 80-х годов Англия Аргентина как государства существовали в одинаково неоптимальном состоянии, хотя одни, образно выражаясь, переживали из-за мелкого жемчуга, а другие - из-за жидкого супа. Социальное-экономическое положение Аргентины было тяжелым, единственным просветом во тьме стала победа на домашнем чемпионате мира в 1978 году. Власти решили, что стране снова нужен маленький выигрыш для большой национальной гордости, и расположенные поблизости принадлежащие Великобритании Фолклендские острова - как раз то, что нужно взять.

В 1982 году в результате операции "Росарио" армия Аргентины высадилась на островах, которые они исторически называли Мальвинами. Предложили местным жителям подчиниться, и, встретив сопротивление, просто выслали назначенного британской короной губернатора обратно в Лондон.

© NASA / Michael Studinger Остров Сондерс в составе архипелага Фолклендские острова © NASA / Michael Studinger Остров Сондерс в составе архипелага Фолклендские острова

Британия, незадолго до этого обсуждавшая возможность роспуска Королевского флота из-за дороговизны и бессмысленности содержания, объединила все силы под управлением Маргарет Тэтчер, чтобы вернуть себе клочок суши на другом конце земли. Поголовье овец на Фолклендах было больше численности жителей, но которые считали себя английскими подданными.

Война длилась 74 дня - большую часть этого времени Королевский флот добирался до Фолклендов. В результате непродолжительных, но кровавых боев Аргентина капитулировала. Эту войну в исторической перспективе сочтут такой бессмысленной, что даже аргентинский писатель Хосе Луис Борхес подобрал меткое выражение "война двух лысых за расческу".

© AP Photo / AP Photo/File Финал ЧМ-1978 Аргентина © AP Photo / AP Photo/File Финал ЧМ-1978 Аргентина

Аргентина из-за поражения попала в сильнейшую эмоциональную петлю. Люди только что праздновали возвращение Мальвинских островов так же страстно, как отмечали победу на чемпионате мира-1978, а спустя несколько недель их национальную гордость растоптали. Англия стала врагом номер один. На телевидении и радио Аргентины даже перестали транслировать английскую музыку и кино, и в этом свете любое пересечение двух стран на годы вперед стало источником открытого огня.

"Да вы животные, а не люди!"

На самом деле футбольное противостояние между Англией и Аргентиной началось задолго до Фолклендской войны. Сборные встретились в четвертьфинале чемпионата мира-1966, завершившемся со счетом 1:0 в пользу Англии. Этот матч в Аргентине назвали ограблением века - они считали, что гол Джеффа Херста был забит из офсайда, а капитана аргентинцев Антонио Раттина несправедливо удалили на 35 минуте. То ли за споры с судьей, то ли за нецензурную брань в его адрес. При этом рефери был немец, а игрок изъяснялся только по-испански - сплошное недопонимание, оказавшееся на руку сборной Англии.

Поскольку Раттин отказывался покидать поле, для его выдворения судейскому корпусу пришлось вызвать полицейских. На прощание аргентинский игрок смял рукой угловой флажок с флагом Великобритании. Реагируя на этот символический жест, тренер сборной Англии запретил своим игрокам послематчевый обмен футболками с аргентинцами и в запале назвал соперников животными.

Англичане в итоге завоевали историческое золото чемпионата мира, а южноамериканцы затаили большую обиду. Одна из аргентинских газет вышла с карикатурой талисмана мундиаля, льва Вилли, в пиратской одежде. Вроде бы мелочь, даже не особенно оскорбительная, но аргентинцы вложили в этот рисунок свое отношение к англичанам как к морским преступникам, колонизаторам и узурпаторам. Все это несмотря на крепкие торговые и дипломатические связи между двумя странами, существующие почти два века. И только спустя 16 лет случилась Фолклендская война.

© AP Photo / ASSOCIATED PRESS Финал ЧМ-1966 © AP Photo / ASSOCIATED PRESS Финал ЧМ-1966

"Мы не просто грабим англичан"

Футбол - самая простая форма сублимации войны из всех придуманных человеком развлечений. Так что матч 1/4 финала чемпионата мира-1986 между Аргентиной и Англией превратился в настоящую битву при Мехико, исход которой решило, с одной стороны, грандиозное мастерство, а с другой - великое жульничество.

Первый гол в матче идол Аргентины Диего Марадона забил рукой, а арбитр этого не заметил. Второй гол Марадона вколотил так же издевательски легко, как британские моряки высаживались на Фолкленды - пройдя половину поля и обыграв пятерых соперников.

© STAFF Диего Марадона с Кубком мира © STAFF Диего Марадона с Кубком мира

Ответный мяч лидера англичан Гари Линекера (игравшего, кстати, со сломанным запястьем - тоже в некоторой степени рука Бога) лишь ненадолго продлил агонию сборной Англии. Аргентина в конце концов стала двукратным чемпионом мира. Но даже победа в финале над ФРГ принесла им меньше счастья, чем вынос англичан. Ох и наговорили потом аргентинцы в прессе! Они не только не стеснялись своей победы при явной судейской ошибке, но даже как будто гордились этим. Одной победой над сборной Англии расплатились сразу и за "ограбление века" на чемпионате мира-1966, и, конечно, за фолклендское унижение.

"Пусть перед игрой мы заявляли, что этот поединок не имеет ничего общего с войной за Мальвинские острова, мы прекрасно знали о том, что очень много аргентинских ребят сложили там свои головы; там, где их убивали словно каких-то пташек… И для нас это было неким подобием реванша за Мальвины.

Кто-то сказал, что мы просто грабим англичан. Я ответил поговоркой: те, кто обворовывают вора, могут рассчитывать на полное прощение", - говорил Марадона.

© Фото : East News / El Grafico Диего Марадона © Фото : East News / El Grafico Диего Марадона

Сожжение Бекхэма

В 1998 году Англия снова встретилась с Аргентиной в плей-офф чемпионата мира. Несмотря на то, что в это время в английском чемпионате начали появляться редкие легионеры из Аргентины (Орасио Карбонари и Хуан Кобиан в числе первых), ни о каком устойчивом потеплении в отношениях команд и болельщиков не было и речи. Тактика нечестных приемов, оправданная Марадоной, нашла своих благодарных последователей - при счете 2:2 аргентинец Диего Симеоне спровоцировал полузащитника англичан Дэвида Бекхэма на замеченный судьей фол и красную карточку. Игра в меньшинстве не только не позволила сборной Англии довести матч до победы (в серии пенальти победила Аргентина), но и едва не похоронила всю карьеру Бекхэма. Разочарованные фанаты сделали его главным виновником поражения. Все было так плохо, что в некоторых английских городах жгли чучела Дэвида.

Символично, что именно голом в ворота Аргентины уже на следующем чемпионате мира-2002 Бекхэм окончательно себя реабилитировал. Тот матч завершился минимальной победой англичан. Болельщики сборной Аргентины не сумели достойно принять поражение и последующий вылет из турнира и начали распространять теории заговора: якобы это их капитан Хуан Себастьян Верон специально провел слабый матч, чтобы не испортить свои отношения с одноклубниками по "Манчестер Юнайтед".

© Соцсети ФИФА Дэвид Бекхэм © Соцсети ФИФА Дэвид Бекхэм

С тех пор Англия и Аргентина сыграли только один раз. Это был товарищеский матч в 2005 году, завершившийся со счетом 3:2 в пользу англичан. Британская пресса даже нашла повод для черного юмора - пусть фанаты дрались на трибунах, распевали песни про Фолклендские острова и вообще на поле и за его пределами царила атмосфера враждебности и грубости, все равно в отношениях двух стран намечается явное потепление. Потому что раньше все было гораздо хуже.

К слову о настоящем потеплении - недавно в социальных сетях Дэвид Бекхэм опубликовал фото с Диего Симеоне, заставившее миллионы болельщиков-миллениалов в недоумении тереть свои глаза и все равно им не верить. Два злейших врага, представители двух враждующих футбольных держав практически в обнимку стоят в одной вип-ложе и смотрят матчи чемпионата мира-2026. В аккаунте Симеоне тоже есть такое же фото с Бекхэмом. Что все это значит? Возможно, они своим примером показывают, что никогда не поздно перестать воевать.

© Фото : AP Photo/Denis Doyle Дэвид Бекхэм © Фото : AP Photo/Denis Doyle Дэвид Бекхэм