Сборная России сыграет с клубами из семи стран на турнире в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужская сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на «РЖД Арене» с 30 июля по 2 августа.
- В турнире, помимо российской сборной, примут участие команды из Бразилии, Парагвая, Ирана, Турции, Болгарии и Беларуси, а также московский «Локомотив».
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мужская сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке с участием восьми команд из семи стран, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Турнир пройдет на столичной "РЖД Арене" с 30 июля по 2 августа.
В рамках соревнований соперниками сборной России станут московский "Локомотив", бразильский "Коринтианс", парагвайский "Спортиво Лукеньо", иранский "Могхавемат Голсапуш", турецкий "Аланьяспор", болгарский "Бетвам" и белорусский ЦОР.
Московский международный кубок пройдет в пятый раз. Действующим обладателем трофея является "Локомотив". Также на турнире побеждали столичный ЦСКА (2022) и бразильский "Коринтианс" (2024).