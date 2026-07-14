Сборная России сыграет с клубами из семи стран на турнире в Москве

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мужская сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке с участием восьми команд из семи стран, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Московский международный кубок пройдет в пятый раз. Действующим обладателем трофея является "Локомотив". Также на турнире побеждали столичный ЦСКА (2022) и бразильский "Коринтианс" (2024).