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Сборная России сыграет с клубами из семи стран на турнире в Москве - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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16:21 14.07.2026 (обновлено: 16:38 14.07.2026)
Сборная России сыграет с клубами из семи стран на турнире в Москве

Российские пляжники сыграют с клубами из Бразилии, Парагвая и Ирана

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИгрок сборной России по пляжному футболу Андрей Новиков
Игрок сборной России по пляжному футболу Андрей Новиков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Игрок сборной России по пляжному футболу Андрей Новиков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужская сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке, который пройдет на «РЖД Арене» с 30 июля по 2 августа.
  • В турнире, помимо российской сборной, примут участие команды из Бразилии, Парагвая, Ирана, Турции, Болгарии и Беларуси, а также московский «Локомотив».
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мужская сборная России по пляжному футболу примет участие в Московском международном кубке с участием восьми команд из семи стран, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Турнир пройдет на столичной "РЖД Арене" с 30 июля по 2 августа.
В рамках соревнований соперниками сборной России станут московский "Локомотив", бразильский "Коринтианс", парагвайский "Спортиво Лукеньо", иранский "Могхавемат Голсапуш", турецкий "Аланьяспор", болгарский "Бетвам" и белорусский ЦОР.
Московский международный кубок пройдет в пятый раз. Действующим обладателем трофея является "Локомотив". Также на турнире побеждали столичный ЦСКА (2022) и бразильский "Коринтианс" (2024).
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