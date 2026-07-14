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Изменен формат квалификации турниров претендентов на шахматную корону - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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14:48 14.07.2026
Изменен формат квалификации турниров претендентов на шахматную корону

FIDE изменила формат квалификации турниров претендентов на шахматную корону

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИгра в шахматы
Игра в шахматы - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет FIDE утвердил измененный формат квалификации мужского и женского турниров претендентов на шахматную корону в 2028 году.
  • У мужчин и женщин путевки на турнир претендентов получат по два лучших игрока нескольких турниров, квалификационное место по рейтингу упразднено.
  • Матч за шахматную корону у мужчин пройдет с 23 ноября по 17 декабря 2026 года между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Совет Международной шахматной федерации (FIDE) утвердил измененный формат квалификации мужского и женского турниров претендентов на шахматную корону в 2028 году, сообщается на сайте федерации.
У мужчин путевки на турнир претендентов получат по два лучших игрока турниров Grand Swiss и Total Chess, а также Кубка мира и цикла FIDE. У женщин - по два лучших игрока турниров Grand Swiss и серии Гран-при, а также Кубка мира и цикла FIDE. Квалификационное место по рейтингу, существовавшее в предыдущих циклах турниров претендентов, было упразднено.
Ближайший матч за шахматную корону у мужчин пройдет с 23 ноября по 17 декабря 2026 года между действующим чемпионом Гукешем Доммараджу из Индии и победителем турнира претендентов Жавохиром Синдаровым из Узбекистана.
У женщин победительницей шахматного турнира претенденток стала Рамешбабу Вайшали из Индии. Действующей обладательницей мировой шахматной короны является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.
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СпортШахматыИндияУзбекистанГукеш ДоммараджуМеждународная федерация шахмат (FIDE)
 
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