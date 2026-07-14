Федерация гребного спорта не пойдет в CAS из-за отказа выступать с флагом

"Международная федерация гребного спорта оперативно отреагировала на решение МОК и известила нас о том, что наши спортсмены по-прежнему будут выступать в нейтральном статусе. Мы намерены поднять вопрос о выступлении наших атлетов с флагом и гимном на ближайшем исполкоме международной федерации, который состоится в конце августа в Нидерландах во время чемпионата мира. Но в Спортивный арбитражный суд (CAS) мы подавать иск не планируем. В международной федерации все подобные вопросы решает исполком", - сказал Свирин.

"Мы в постоянном режиме ведем диалог на эту тему с международной федерацией. В начале этого года федерация дала нам возможность выступать во всех без ограничения классах, и мы обсуждали вопрос о флаге и гимне. В федерации есть как сторонники того, чтобы россияне и белорусы выступали со своей национальной символикой, так и противники. Но на данный момент организация выдерживает определенный баланс, чтобы международные соревнования могли проходить с максимально позитивным настроем. Наш диалог о флаге и гимне постоянно будет продолжаться. Я думаю, что в следующем сезоне у нас все получится и мы будем выступать с флагом и гимном", - добавил собеседник агентства.