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Федерация гребного спорта не пойдет в CAS из-за отказа выступать с флагом - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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10:43 14.07.2026
Федерация гребного спорта не пойдет в CAS из-за отказа выступать с флагом

В Федерации гребного спорта сообщили, что не будут обращаться в CAS из-за флага

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСпортсмены сборной России в финальном заезде мужских парных двоек на соревнованиях по гребному спорту на Играх БРИКС в Казани
Спортсмены сборной России в финальном заезде мужских парных двоек на соревнованиях по гребному спорту на Играх БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация гребного спорта (World Rowing) сохранила формат участия российских спортсменов в нейтральном статусе.
  • Российская сторона намерена поднять вопрос о выступлении атлетов с флагом и гимном на ближайшем заседании исполкома World Rowing в конце августа.
  • Федерация пока не будет обращаться в CAS по поводу отказа выступать с флагом.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил РИА Новости, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) сохранила формат участия российских спортсменов в нейтральном статусе, но вопрос его изменения будет поднят российской стороной в конце августа на ближайшем заседании исполкома организации.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских атлетов.
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"Международная федерация гребного спорта оперативно отреагировала на решение МОК и известила нас о том, что наши спортсмены по-прежнему будут выступать в нейтральном статусе. Мы намерены поднять вопрос о выступлении наших атлетов с флагом и гимном на ближайшем исполкоме международной федерации, который состоится в конце августа в Нидерландах во время чемпионата мира. Но в Спортивный арбитражный суд (CAS) мы подавать иск не планируем. В международной федерации все подобные вопросы решает исполком", - сказал Свирин.
"Мы в постоянном режиме ведем диалог на эту тему с международной федерацией. В начале этого года федерация дала нам возможность выступать во всех без ограничения классах, и мы обсуждали вопрос о флаге и гимне. В федерации есть как сторонники того, чтобы россияне и белорусы выступали со своей национальной символикой, так и противники. Но на данный момент организация выдерживает определенный баланс, чтобы международные соревнования могли проходить с максимально позитивным настроем. Наш диалог о флаге и гимне постоянно будет продолжаться. Я думаю, что в следующем сезоне у нас все получится и мы будем выступать с флагом и гимном", - добавил собеседник агентства.
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СпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный олимпийский комитет (МОК)Федерация гребного спорта России (ФГСР)Алексей Свирин
 
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