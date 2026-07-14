"Почетное и благотворительное дело": Федоров рассказал о "Матче года"

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"Как вы знаете, формат "Матча года" немного изменился, был проведен драфт. Наши лучшие игроки в этот торжественный день, 25 июля, выйдут на лед и покажут мастерство. Я говорю в том числе и об Александре Овечкине - приятный сюрприз, что он сыграет за нашу команду. Он активно участвует во всех мероприятиях, касающихся оказания помощи людям, которые в ней нуждаются. Безмерно благодарен Михаилу, Артемию и всем, кто занимается организацией и помогает им в этом очень важном проекте", - отметил Федоров.