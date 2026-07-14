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"Почетное и благотворительное дело": Федоров рассказал о "Матче года" - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Хоккей
 
19:43 14.07.2026
"Почетное и благотворительное дело": Федоров рассказал о "Матче года"

Федоров: "Матч года" среди игроков КХЛ и НХЛ - почетное и благотворительное дело

© Фото : Пресс-служба "Матча года"Сергей Федоров, Михаил Сергачев, Александр Овечкин, Артемий Панарин, Илья Ковальчук
Сергей Федоров, Михаил Сергачев, Александр Овечкин, Артемий Панарин, Илья Ковальчук - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Матча года"
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера московского ЦСКА Сергей Федоров в интервью РИА Новости назвал почетным и благотворительным делом проведение "Матча года" с участием российских игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Благотворительный матч пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на "СКА Арене". В игре примут участие российские хоккеисты КХЛ и НХЛ, разделенные на две смешанные команды, капитанами которых выступят защитник "Юты Маммот" Михаил Сергачев и нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин. Федоров стал генеральным менеджером команды Сергачева.
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"Признаюсь, приглашение от Михаила Сергачева было неожиданным. Благодарен ему и Артемию Панарину, что еще в прошлом году подключили меня к этому мероприятию. Это очень почетное, хорошее и благотворительное дело. Много детей получают огромную помощь. В этом году "Матч года" примет большой и красивый ледовый дворец. Будет много хоккейных болельщиков. Самое главное, что мы в этом году увидим яркий, интересный и комбинационный хоккей", - сказал Федоров.
В понедельник в Москве состоялась церемония драфта перед "Матчем года". По ее итогам под первым номером был выбран нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который попал в команду Сергачева.
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"Как вы знаете, формат "Матча года" немного изменился, был проведен драфт. Наши лучшие игроки в этот торжественный день, 25 июля, выйдут на лед и покажут мастерство. Я говорю в том числе и об Александре Овечкине - приятный сюрприз, что он сыграет за нашу команду. Он активно участвует во всех мероприятиях, касающихся оказания помощи людям, которые в ней нуждаются. Безмерно благодарен Михаилу, Артемию и всем, кто занимается организацией и помогает им в этом очень важном проекте", - отметил Федоров.
"Матч года" между российскими игроками клубов НХЛ и КХЛ проводится третий год подряд. Впервые мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.
Полностью интервью с Сергеем Федоровым читайте в среду на сайте РИА Новости.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Овечкин сыграет за команду Сергачева на "Матче года"
13 июля, 17:34
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026Сергей ФедоровМихаил СергачевАртемий ПанаринАлександр Овечкин
 
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