Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, член партии «Альянс свободы», заявил, что странам Европы следует сосредоточиться на улучшении благосостояния своих граждан, а не на русофобской политике.
- Эстония и ряд других стран обратились к еврокомиссару по спорту с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.
- Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Страны Европы должны сосредоточиться на улучшении благосостояния своих граждан, а не на русофобской политике, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя призыв ряда стран к ЕС лишить средств спорторганизации, снимающие ограничения с РФ.
Ранее эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.
"Я не помню, чтобы европейская цивилизация так низко опускалась когда-либо в истории. Европейским политикам следует сосредоточиться на улучшении благосостояния граждан ЕС, а не на этой ненавистнической кампании русофобии. Это еще один момент большого позора: спорт объединяет людей и продвигает универсальные ценности, но здесь, в Европе, мы об этом забыли", - написал Мема на странице в соцсети Х.
Исполком Международного олимпийского комитета ранее временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.