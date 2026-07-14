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Мема призвал Европу заниматься улучшением благосостояния своих граждан - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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21:52 14.07.2026
Мема призвал Европу заниматься улучшением благосостояния своих граждан

Мема: Европе следует сосредоточиться на улучшении благосостояния своих граждан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, член партии «Альянс свободы», заявил, что странам Европы следует сосредоточиться на улучшении благосостояния своих граждан, а не на русофобской политике.
  • Эстония и ряд других стран обратились к еврокомиссару по спорту с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.
  • Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Страны Европы должны сосредоточиться на улучшении благосостояния своих граждан, а не на русофобской политике, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя призыв ряда стран к ЕС лишить средств спорторганизации, снимающие ограничения с РФ.
Ранее эстонская телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.
"Я не помню, чтобы европейская цивилизация так низко опускалась когда-либо в истории. Европейским политикам следует сосредоточиться на улучшении благосостояния граждан ЕС, а не на этой ненавистнической кампании русофобии. Это еще один момент большого позора: спорт объединяет людей и продвигает универсальные ценности, но здесь, в Европе, мы об этом забыли", - написал Мема на странице в соцсети Х.
Исполком Международного олимпийского комитета ранее временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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