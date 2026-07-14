МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Страны Европы должны сосредоточиться на улучшении благосостояния своих граждан, а не на русофобской политике, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя призыв ряда стран к ЕС лишить средств спорторганизации, снимающие ограничения с РФ.