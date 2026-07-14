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"Это безумие": в ЕС пришли в ярость после конфуза Каллас с российской рыбой - РИА Новости, 14.07.2026
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04:12 14.07.2026 (обновлено: 11:19 14.07.2026)
"Это безумие": в ЕС пришли в ярость после конфуза Каллас с российской рыбой

Христофору: Каллас позорит ЕС своим незнанием значения торговли с Россией

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал заявления главы евродипломатии Каи Каллас о незнании геополитического значения торговли с Россией.
  • Кая Каллас призналась, что не знала о геополитическом значении импорта рыбы, когда пришла на свою должность.
  • По словам Христофору, Каллас демонстрирует некомпетентность, не учитывая важность российской энергии для экономики ЕС.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас позорит ЕС своими заявлениями о незнании геополитического значения торговли с Россией, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
"Это безумие, совершенное безумие. Я просто отказываюсь понимать, о чем Каллас думала, когда открыто призналась, что не разбирается в геополитике. Так что дело не в рыбе, а в полной некомпетентности нашего дипломата", — возмутился он.
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По словам эксперта, ЕС и так крупно просчитался с новым пакетом санкций, а Каллас удалось медийно его добить, превратив в какое-то посмешище.
"Нам нужна российская энергия, иначе наша экономика рухнет, но Каллас хочет, чтобы мы прекратили ее закупать. Потрясающее невежество", — добавил журналист.
Вчера глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС исключили эмбарго на импорт рыбы из очередного пакета антироссийских санкций. Она призналась, что когда пришла на свою должность, то не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение и осложняет многие важные геополитические процессы.
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В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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