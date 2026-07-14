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Эстония призвала наказать организации, которые снимают санкции с России - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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11:43 14.07.2026 (обновлено: 12:31 14.07.2026)
Эстония призвала наказать организации, которые снимают санкции с России

Эстония призвала ЕС лишить поддержки спорторганизации, снявшие ограничения с РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстония и восемь других европейских стран обратились к Европейской комиссии с требованием прекратить финансирование спортивных организаций, снимающих ограничения с российских и белорусских спортсменов.
  • Эстония и ее партнеры предлагают исключить Международный олимпийский комитет и другие подобные организации из программ финансирования ЕС.
  • Страны-инициаторы также предлагают ограничить участие этих организаций в обсуждениях и мероприятиях по развитию спорта в Европе.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на минкультуры страны.
Исполком Международного олимпийского комитета ранее временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Эстония вместе с восемью европейскими странами обратилась к Европейской комиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и другие спортивные организации, допускающие возвращение России и Беларуси на международные соревнования, из программ финансирования Европейского союза", - говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, инициатором обращения выступила Эстония, к нему также присоединились Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания.
Кроме того, как отмечает ERR, данные страны также предлагают рассмотреть вопрос об ограничении участия этих организаций в обсуждениях и мероприятиях, касающихся развития спорта в Европе.
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