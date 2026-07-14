Эстония призвала наказать организации, которые снимают санкции с России

Краткий пересказ от РИА ИИ Эстония и восемь других европейских стран обратились к Европейской комиссии с требованием прекратить финансирование спортивных организаций, снимающих ограничения с российских и белорусских спортсменов.

Эстония и ее партнеры предлагают исключить Международный олимпийский комитет и другие подобные организации из программ финансирования ЕС.

Страны-инициаторы также предлагают ограничить участие этих организаций в обсуждениях и мероприятиях по развитию спорта в Европе.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на минкультуры страны.

Исполком Международного олимпийского комитета ранее временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

"Эстония вместе с восемью европейскими странами обратилась к Европейской комиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) и другие спортивные организации, допускающие возвращение России и Беларуси на международные соревнования, из программ финансирования Европейского союза", - говорится в сообщении.

По данным телерадиокомпании, инициатором обращения выступила Эстония, к нему также присоединились Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания.