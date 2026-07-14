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ЕС открыл для Украины лишь два этапа переговоров о вступлении - РИА Новости, 14.07.2026
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13:07 14.07.2026 (обновлено: 13:09 14.07.2026)
ЕС открыл для Украины лишь два этапа переговоров о вступлении

ЕС открыл для Киева два этапа переговоров о вступлении вместо обещанных шести

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз открывает для Украины и Молдавии второй из шести переговорных кластеров, необходимых для вступления в сообщество.
  • Первый кластер, посвященный основам функционирования государства, был открыт в июне, а кластер номер шесть, который открывают во вторник, касается внешней политики, сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также противодействия гибридным угрозам.
  • Процесс открытия кластеров идет медленнее первоначальных ожиданий, и конкретные сроки завершения переговоров и вступления стран в Евросоюз не называются.
БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Евросоюз во вторник открывает для Украины и Молдавии второй из шести переговорных кластеров, необходимых для вступления в сообщество, несмотря на прежние громкие обещания завершить открытие всех шести этапов до летнего перерыва в работе европейских институтов, который начнется в конце июля.
Переговоры о вступлении стран-кандидатов в ЕС разделены на шесть тематических кластеров, каждый из которых объединяет несколько направлений законодательства и реформ. Открытие кластера означает начало переговоров по соответствующему блоку, однако само по себе не гарантирует последующее вступление страны в Евросоюз.
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"Мы открываем кластер номер шесть, касающийся внешней политики, сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также противодействия гибридным угрозам", - сообщила перед началом межправительственной конференции еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
Кластер номер шесть, который открывают во вторник для Украины и Молдавии, стал лишь вторым по счету. Первый, посвященный основам функционирования государства, был открыт в июне. Таким образом, четыре из шести кластеров пока остаются закрытыми.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что рассчитывает открыть для Киева и Кишинева все шесть переговорных кластеров до летних каникул институтов ЕС. Однако процесс продвигается медленнее первоначальных ожиданий.
После открытия всех кластеров каждой стране предстоит завершить переговоры по каждому направлению, выполнить необходимые реформы и получить единогласное одобрение всех государств ЕС на вступление. Конкретные сроки завершения этого процесса Евросоюз не называет.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет
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