Полуфинал ЧМ между сборными Англии и Аргентины обслужит американский арбитр

Краткий пересказ от РИА ИИ Главным арбитром на матч полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины назначен американский судья Исмаил Эльфат.

Матч за выход в финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22:00 мск.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский судья Исмаил Эльфат назначен главным арбитром на матч полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч за выход в финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22:00 мск. Помогать Эльфату будут его соотечественники Кори Паркер и Кайл Аткинс, четвертым арбитром станет итальянец Маурицио Мариани. В качестве резервного судьи выступит Даниэле Биндони из Италии.

Ранее на чемпионате мира Эльфат работал главным арбитром на двух матчах группового этапа (Нидерланды - Япония и Испания - Уругвай), а также на одной встрече плей-офф (Бразилия - Норвегия).

На полуфинальный матч между сборными Испании и Франции назначена бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном из Сальвадора.