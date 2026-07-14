Полуфинал ЧМ между сборными Англии и Аргентины обслужит американский арбитр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главным арбитром на матч полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины назначен американский судья Исмаил Эльфат.
- Матч за выход в финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский судья Исмаил Эльфат назначен главным арбитром на матч полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч за выход в финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22:00 мск. Помогать Эльфату будут его соотечественники Кори Паркер и Кайл Аткинс, четвертым арбитром станет итальянец Маурицио Мариани. В качестве резервного судьи выступит Даниэле Биндони из Италии.
Ранее на чемпионате мира Эльфат работал главным арбитром на двух матчах группового этапа (Нидерланды - Япония и Испания - Уругвай), а также на одной встрече плей-офф (Бразилия - Норвегия).
На полуфинальный матч между сборными Испании и Франции назначена бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном из Сальвадора.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.