Рейтинг@Mail.ru
Полуфинал ЧМ между сборными Англии и Аргентины обслужит американский арбитр - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:25 14.07.2026
Полуфинал ЧМ между сборными Англии и Аргентины обслужит американский арбитр

Американский судья Эльфат обслужит матч полуфинала ЧМ Англия - Аргентина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИсмаил Эльфат
Исмаил Эльфат - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главным арбитром на матч полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины назначен американский судья Исмаил Эльфат.
  • Матч за выход в финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский судья Исмаил Эльфат назначен главным арбитром на матч полуфинала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Аргентины, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч за выход в финал чемпионата мира пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22:00 мск. Помогать Эльфату будут его соотечественники Кори Паркер и Кайл Аткинс, четвертым арбитром станет итальянец Маурицио Мариани. В качестве резервного судьи выступит Даниэле Биндони из Италии.
Ранее на чемпионате мира Эльфат работал главным арбитром на двух матчах группового этапа (Нидерланды - Япония и Испания - Уругвай), а также на одной встрече плей-офф (Бразилия - Норвегия).
На полуфинальный матч между сборными Испании и Франции назначена бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном из Сальвадора.
Чемпионат мира по футболу впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Месси не забил, но сокрушил рекорд. Судья помог Аргентине выйти в полуфинал
12 июля, 07:10
 
ФутболСпортМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    A. Ito
    А. Корнеева
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    А. Соснович
    622
    366
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    18.07 18:00
    Зенит
    Спартак Москва
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала