"Динамо" одержало победу над ЦСКА в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московское "Динамо" победило ЦСКА в товарищеском матче со счетом 4:3.
- Мячи в составе "Динамо" забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин, Виктор Окишор и Егор Смелов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над столичным ЦСКА в товарищеском матче.
Встреча в Новогорске завершилась со счетом 4:3 в пользу "Динамо". В составе победителей мячи забили Давид Рикардо (32-я минута), Константин Тюкавин (47), Виктор Окишор (66) и Егор Смелов (69). У ЦСКА отличились Данила Козлов (30), Матеус Алвес (52, с пенальти) и Артем Шуманский (63).
Команды вновь сыграют друг против друга 18 июля на арене "Динамо" в матче Братского кубка.