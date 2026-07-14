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"Динамо" одержало победу над ЦСКА в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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13:00 14.07.2026 (обновлено: 13:34 14.07.2026)
"Динамо" одержало победу над ЦСКА в товарищеском матче

Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в товарищеском матче

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИгрок "Динамо" Константин Тюкавин и главный тренер клуба Сандро Шварц
Игрок Динамо Константин Тюкавин и главный тренер клуба Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Игрок "Динамо" Константин Тюкавин и главный тренер клуба Сандро Шварц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское "Динамо" победило ЦСКА в товарищеском матче со счетом 4:3.
  • Мячи в составе "Динамо" забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин, Виктор Окишор и Егор Смелов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над столичным ЦСКА в товарищеском матче.
Встреча в Новогорске завершилась со счетом 4:3 в пользу "Динамо". В составе победителей мячи забили Давид Рикардо (32-я минута), Константин Тюкавин (47), Виктор Окишор (66) и Егор Смелов (69). У ЦСКА отличились Данила Козлов (30), Матеус Алвес (52, с пенальти) и Артем Шуманский (63).
Команды вновь сыграют друг против друга 18 июля на арене "Динамо" в матче Братского кубка.
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