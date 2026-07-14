Рейтинг@Mail.ru
Дешам побил рекорд ЧМ по количеству матчей среди тренеров - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:25 14.07.2026
Дешам побил рекорд ЧМ по количеству матчей среди тренеров

Дешам стал рекордсменом среди тренеров по количеству матчей на чемпионатах мира

© Фото : Социальные сети сборной Франции по футболуДидье Дешам
Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Социальные сети сборной Франции по футболу
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дидье Дешам установил рекорд среди тренеров по количеству матчей у руля сборной Франции на чемпионатах мира.
  • Его 26-й матч на мировых первенствах — полуфинал чемпионата мира против сборной Испании.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Возглавляющий сборную Франции Дидье Дешам установил рекорд среди тренеров по количеству матчей у руля команды на чемпионатах мира, сообщает статистический сервис Opta в соцсети Х.
Полуфинальный матч чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против сборной Испании стал для него 26-м на мировых первенствах. Он побил рекорд немца Хельмута Шена (25), который работал с командой ФРГ с 1956 по 1978 год. На текущем чемпионате он также должен провести свой 27-й матч: французы сыграют либо в финале, либо в матче за третье место.
Дешам 57 лет. Он возглавляет сборную Франции с 2012 года. Этот чемпионат мира для него четвертым. На первенстве 2014 года в Бразилии французы провели пять матчей, на турнире 2018 года в России - семь матчей, став во второй раз в своей истории чемпионами мира, на соревнованиях 2022 года в Катаре французы дошли до финала, где проиграли сборной Аргентины, также отыграв семь встреч.
Том Круз - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Том Круз примет участие в церемонии закрытия ЧМ-2026
Вчера, 17:04
 
ФутболСпортДидье ДешамЧМ по футболу 2026КанадаСШАИспанияФранция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    A. Ito
    А. Корнеева
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    А. Соснович
    622
    366
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    18.07 18:00
    Зенит
    Спартак Москва
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала