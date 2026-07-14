Дешам побил рекорд ЧМ по количеству матчей среди тренеров

Полуфинальный матч чемпионата мира в США, Канаде и Мексике против сборной Испании стал для него 26-м на мировых первенствах. Он побил рекорд немца Хельмута Шена (25), который работал с командой ФРГ с 1956 по 1978 год. На текущем чемпионате он также должен провести свой 27-й матч: французы сыграют либо в финале, либо в матче за третье место.

Дешам 57 лет. Он возглавляет сборную Франции с 2012 года. Этот чемпионат мира для него четвертым. На первенстве 2014 года в Бразилии французы провели пять матчей, на турнире 2018 года в России - семь матчей, став во второй раз в своей истории чемпионами мира, на соревнованиях 2022 года в Катаре французы дошли до финала, где проиграли сборной Аргентины, также отыграв семь встреч.