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Биатлонисты Метеля и Серохвостов объявили о помолвке - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Биатлон
 
20:11 14.07.2026
Биатлонисты Метеля и Серохвостов объявили о помолвке

Серохвостов сделал предложение Метеле

© Фото : Центр спортивной подготовки Сборных команд югрыДаниил Серохвостов и Виктория Метеля
Даниил Серохвостов и Виктория Метеля - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Центр спортивной подготовки Сборных команд югры
Даниил Серохвостов и Виктория Метеля
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Даниил Серохвостов сделал предложение Виктории Метеле.
  • Виктория Метеле и Даниил Серохвостов — чемпионы России по биатлону.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Даниил Серохвостов сделал предложение Виктории Метеле, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Фотосессия пары по случаю помолвки опубликована на странице Метели в Instagram*.
Метеле 23 года, Серохвостову - 27. Спортсмены являются чемпионами России по биатлону.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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БиатлонСпортДаниил СерохвостовСоюз биатлонистов России (СБР)
 
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