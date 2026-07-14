Биатлонисты Метеля и Серохвостов объявили о помолвке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Серохвостов сделал предложение Виктории Метеле.
- Виктория Метеле и Даниил Серохвостов — чемпионы России по биатлону.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Даниил Серохвостов сделал предложение Виктории Метеле, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России (СБР).
Фотосессия пары по случаю помолвки опубликована на странице Метели в Instagram*.
Метеле 23 года, Серохвостову - 27. Спортсмены являются чемпионами России по биатлону.
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