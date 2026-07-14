Константин Цзю прибыл в полицию на очную ставку по делу о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прибыл на очную ставку по уголовному делу о мошенничестве.
- Дело было возбуждено по заявлению спортсмена, который утверждает, что ему не вернули долг в размере 7 миллионов рублей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прибыл на очную ставку по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному по его заявлению, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В настоящий момент Цзю находится в ОМВД "Головинский", где должна пройти очная ставка с его участием. Спортсмен зашел в отдел с черного входа", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в ноябре 2025 года. По версии спортсмена, в 2018–2019 годах он одолжил учредителю детского центра "Катюша" Игорю Козьякову деньги на развитие бизнеса, однако долг – речь идет о 7 миллионах рублей - не вернули.
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