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Константин Цзю прибыл в полицию на очную ставку по делу о мошенничестве - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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14:22 14.07.2026
Константин Цзю прибыл в полицию на очную ставку по делу о мошенничестве

Боксер Константин Цзю прибыл в полицию на очную ставку по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоксер Константин Цзю
Боксер Константин Цзю - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боксер Константин Цзю . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прибыл на очную ставку по уголовному делу о мошенничестве.
  • Дело было возбуждено по заявлению спортсмена, который утверждает, что ему не вернули долг в размере 7 миллионов рублей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прибыл на очную ставку по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному по его заявлению, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В настоящий момент Цзю находится в ОМВД "Головинский", где должна пройти очная ставка с его участием. Спортсмен зашел в отдел с черного входа", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в ноябре 2025 года. По версии спортсмена, в 2018–2019 годах он одолжил учредителю детского центра "Катюша" Игорю Козьякову деньги на развитие бизнеса, однако долг – речь идет о 7 миллионах рублей - не вернули.
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