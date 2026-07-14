Константин Цзю прибыл в полицию на очную ставку по делу о мошенничестве

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прибыл на очную ставку по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному по его заявлению, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.