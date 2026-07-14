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Блинкова проиграла в первом круге турнира в Афинах - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Теннис
 
23:22 14.07.2026
Блинкова проиграла в первом круге турнира в Афинах

Блинкова проиграла Соснович и не вышла во второй круг турнира WTA 250 в Афинах

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Анна Блинкова
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Анна Блинкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Анна Блинкова не вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Афинах.
  • В матче первого круга Блинкова уступила Александре Соснович из Белоруссии со счетом 6:3, 2:6, 2:6.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В матче первого круга Блинкова (102-я ракетка мира) уступила Александре Соснович (143) из Белоруссии со счетом 6:3, 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила чуть более двух часов.
В следующем круге Соснович сыграет с победительницей встречи Тереза Валентова (Чехия, 49) - София Костулас (Бельгия, 157).
Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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ТеннисСпортАнна БлинковаАлександра СосновичЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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