Блинкова проиграла в первом круге турнира в Афинах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Анна Блинкова не вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Афинах.
- В матче первого круга Блинкова уступила Александре Соснович из Белоруссии со счетом 6:3, 2:6, 2:6.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 250 в Афинах, призовой фонд которого превышает 245 тысяч евро.
В матче первого круга Блинкова (102-я ракетка мира) уступила Александре Соснович (143) из Белоруссии со счетом 6:3, 2:6, 2:6. Продолжительность встречи составила чуть более двух часов.
В следующем круге Соснович сыграет с победительницей встречи Тереза Валентова (Чехия, 49) - София Костулас (Бельгия, 157).
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