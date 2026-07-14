"Дело в войне": агент раскрыл проблемы с деньгами в команде Роналду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что финансовые трудности саудовского «Аль-Насра» могут быть следствием более широких экономических проблем в стране.
- Часть игроков «Аль-Насра» не получила зарплату за июнь, и клуб приостановил поиск иностранного футболиста на замену Марцело Брозовичу.
- По мнению Барбозы, саудовские клубы могут попытаться пересмотреть действующие соглашения с футболистами из-за финансовых трудностей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Финансовые трудности саудовского "Аль-Насра" могут стать следствием более широких экономических проблем в стране и в перспективе сказаться на уровне всего чемпионата, заявил РИА Новости португальский футбольный агент Паулу Барбоза.
Ранее СМИ сообщили, что "Аль-Наср" столкнулся с финансовыми трудностями, из-за которых часть игроков не получила часть зарплаты за июнь. Кроме того, клуб приостановил поиск иностранного футболиста на замену хорватскому полузащитнику Марцело Брозовичу.
"Уже известно, что у "Аль-Насра" есть финансовые трудности, потому что в стране тоже существуют определенные финансовые проблемы, связанные с войной. Саудовская Аравия сейчас переживает непростой период. Это, безусловно, будет отражаться на всех клубах. Думаю, что пока они могут приостановить подписание новых игроков и взять паузу", - сказал Барбоза.
По мнению агента, в ближайшее время саудовские клубы могут попытаться пересмотреть действующие соглашения с футболистами. "Вполне вероятно, что еще будут попытки пересмотреть многие действующие контракты. Есть клубы, которым будет очень сложно выполнять обязательства по уже заключенным соглашениям. Так что, думаю, этот финансовый кризис действительно может сказаться на футболе. Это факт", - отметил он.