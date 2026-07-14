Краткий пересказ от РИА ИИ Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что финансовые трудности саудовского «Аль-Насра» могут быть следствием более широких экономических проблем в стране.

Часть игроков «Аль-Насра» не получила зарплату за июнь, и клуб приостановил поиск иностранного футболиста на замену Марцело Брозовичу.

По мнению Барбозы, саудовские клубы могут попытаться пересмотреть действующие соглашения с футболистами из-за финансовых трудностей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Финансовые трудности саудовского "Аль-Насра" могут стать следствием более широких экономических проблем в стране и в перспективе сказаться на уровне всего чемпионата, заявил РИА Новости португальский футбольный агент Паулу Барбоза.

Ранее СМИ сообщили, что " Аль-Наср " столкнулся с финансовыми трудностями, из-за которых часть игроков не получила часть зарплаты за июнь. Кроме того, клуб приостановил поиск иностранного футболиста на замену хорватскому полузащитнику Марцело Брозовичу

"Уже известно, что у "Аль-Насра" есть финансовые трудности, потому что в стране тоже существуют определенные финансовые проблемы, связанные с войной. Саудовская Аравия сейчас переживает непростой период. Это, безусловно, будет отражаться на всех клубах. Думаю, что пока они могут приостановить подписание новых игроков и взять паузу", - сказал Барбоза.