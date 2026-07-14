Краткий пересказ от РИА ИИ Валерий Масалитин заявил, что ситуация с отменой дисквалификации Фоларина Балогана является примером вмешательства политики в спорт.

Президент США Дональд Трамп обращался в ФИФА после удаления футболиста и поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что ситуация с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана после удаления на чемпионате мира является очередным примером вмешательства политики в спорт.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана , благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости".

"Когда политика вмешивается в спорт, ничего хорошего не получается. Посмотрите хотя бы на ситуацию с нашим баном. Политика вмешалась, и ничего хорошего из этого не вышло. Объективно, это все политика", - сказал Масалитин.