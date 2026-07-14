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"Политика вмешивается в спорт": Масалитин о решении ФИФА по Балогану - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
15:44 14.07.2026 (обновлено: 16:17 14.07.2026)
"Политика вмешивается в спорт": Масалитин о решении ФИФА по Балогану

Масалитин: история с решением по Балогану показывает влияние политики на спорт

© AP Photo / Jayne Kamin-OnceaНападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу
Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Масалитин заявил, что ситуация с отменой дисквалификации Фоларина Балогана является примером вмешательства политики в спорт.
  • Президент США Дональд Трамп обращался в ФИФА после удаления футболиста и поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что ситуация с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана после удаления на чемпионате мира является очередным примером вмешательства политики в спорт.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана, благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости".
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"Когда политика вмешивается в спорт, ничего хорошего не получается. Посмотрите хотя бы на ситуацию с нашим баном. Политика вмешалась, и ничего хорошего из этого не вышло. Объективно, это все политика", - сказал Масалитин.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
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ФутболСпортСШАСССРУкраинаВалерий МасалитинДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганПФК ЦСКА
 
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