В легкой атлетике выпустили гид против сексуализации женщин в трансляциях

В гиде указаны ракурсы и позиции, с которых не следует снимать спортсменок во время соревнований. "Когда мы выходим на разбег, дорожку или поле, мы демонстрируем лучшее, что есть в нашем виде спорта - сплав мощи, техники и страсти. И единственное, чего мы хотим, - это выполнить свои лучшие прыжки. Однако определенные ракурсы камеры в сочетании с гендерными стереотипами не просто вызывают дискомфорт у спортсменок и создают ненужные отвлекающие факторы во время соревнований, - то, как транслируются соревнования, может оказывать серьезное долгосрочное влияние на психическое здоровье спортсменок", - заявила бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и чемпионка мира 2023 года Шпанович.