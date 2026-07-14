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В легкой атлетике выпустили гид против сексуализации женщин в трансляциях - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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18:40 14.07.2026
В легкой атлетике выпустили гид против сексуализации женщин в трансляциях

European Athletics выпустила гид против сексуализации женщин в трансляциях

© Фото : Соцсети ШмидтАлиса Шмидт
Алиса Шмидт - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Соцсети Шмидт
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) опубликовали гид с рекомендациями для вещателей.
  • В гиде содержится ответ на обеспокоенность по поводу искаженного представления и объективации женских спортивных достижений на экране.
  • В документе указаны ракурсы и позиции, с которых не следует снимать спортсменок во время соревнований, так как определенные ракурсы могут вызывать дискомфорт у спортсменок и создавать отвлекающие факторы во время соревнований.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) и Европейский вещательный союз (EBU) опубликовали гид с рекомендациями для вещателей, в котором рекомендовали не делать акцента на телах спортсменок во время трансляции соревнований по легкой атлетике.
В разработке гида приняли участие британская прыгунья с шестом Холли Брэдшоу, сербская прыгунья в длину Ивана Шпанович и хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич. Отмечается, что он является, "прямым ответом на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу искаженного представления и объективации женских спортивных достижений на экране".
В гиде указаны ракурсы и позиции, с которых не следует снимать спортсменок во время соревнований. "Когда мы выходим на разбег, дорожку или поле, мы демонстрируем лучшее, что есть в нашем виде спорта - сплав мощи, техники и страсти. И единственное, чего мы хотим, - это выполнить свои лучшие прыжки. Однако определенные ракурсы камеры в сочетании с гендерными стереотипами не просто вызывают дискомфорт у спортсменок и создают ненужные отвлекающие факторы во время соревнований, - то, как транслируются соревнования, может оказывать серьезное долгосрочное влияние на психическое здоровье спортсменок", - заявила бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года и чемпионка мира 2023 года Шпанович.
"Иногда даже положение камеры бывает неправильным, которое может создать риск получения травмы во время разминки и т. д." - сказала она.
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