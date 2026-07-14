В ЛНР при атаке украинских дронов пострадали еще два человека

"Еще одна вражеская атака в столице была совершена по двигающемуся гражданскому грузовику. Тяжело ранен 49-летний водитель", - сообщил Пасечник.

Он уточнил, что в Рубежном БПЛА ударил по территории частного сектора. "Ранен 73-летний мужчина, который находился на улице", - дополнил Пасечник.