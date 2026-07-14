В ЛНР при атаке украинских дронов пострадали еще два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЛНР с вечера понедельника двое мужчин ранены в результате атак украинских дронов.
- Одна из атак была совершена по двигающемуся гражданскому грузовику в Луганске, тяжело ранен 49-летний водитель, а в Рубежном БПЛА ударил по территории частного сектора, ранен 73-летний мужчина.
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Двое мужчин ранены в ЛНР с вечера понедельника в результате атак украинских дронов, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
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"Еще одна вражеская атака в столице была совершена по двигающемуся гражданскому грузовику. Тяжело ранен 49-летний водитель", - сообщил Пасечник.
Он уточнил, что в Рубежном БПЛА ударил по территории частного сектора. "Ранен 73-летний мужчина, который находился на улице", - дополнил Пасечник.