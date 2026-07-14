Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР при атаке украинских дронов пострадали еще два человека - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 14.07.2026
В ЛНР при атаке украинских дронов пострадали еще два человека

Пасечник сообщил о ранении еще двоих мужчин в ЛНР при атаках украинских дронов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР с вечера понедельника двое мужчин ранены в результате атак украинских дронов.
  • Одна из атак была совершена по двигающемуся гражданскому грузовику в Луганске, тяжело ранен 49-летний водитель, а в Рубежном БПЛА ударил по территории частного сектора, ранен 73-летний мужчина.
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Двое мужчин ранены в ЛНР с вечера понедельника в результате атак украинских дронов, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Ранее Пасечник сообщил об атаке БПЛА ВСУ на Луганск и ранении сотрудников МЧС.
«
"Еще одна вражеская атака в столице была совершена по двигающемуся гражданскому грузовику. Тяжело ранен 49-летний водитель", - сообщил Пасечник.
Он уточнил, что в Рубежном БПЛА ударил по территории частного сектора. "Ранен 73-летний мужчина, который находился на улице", - дополнил Пасечник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Зеленский придумал, кто сможет остановить Россию на Украине
11 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРубежноеЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала