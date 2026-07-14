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В ЛНР при повторной атаке ВСУ ранены сотрудники МЧС - РИА Новости, 14.07.2026
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14:07 14.07.2026
В ЛНР при повторной атаке ВСУ ранены сотрудники МЧС

Пасечник: в Луганске при повторной атаке ВСУ ранены сотрудники МЧС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Луганске несколько районов подверглись атаке БПЛА ВСУ.
  • При повторной атаке были ранены сотрудники МЧС, прибывшие для ликвидации последствий.
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС ранены в Луганске во время работы при повторной атаке БПЛА ВСУ, сообщает глава региона Леонид Пасечник в канале на платформе "Макс".
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) атаковали несколько районов Луганска", - сообщил Пасечник.
По его словам, повреждены гражданские грузовые автомобили, которые находились на автостоянке.
"Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыл наряд МЧС. В это время враг повторно нанес прицельный удар по пожарным, они получили ранения", - сообщил Пасечник.
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