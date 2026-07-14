В ЛНР при повторной атаке ВСУ ранены сотрудники МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Луганске несколько районов подверглись атаке БПЛА ВСУ.
- При повторной атаке были ранены сотрудники МЧС, прибывшие для ликвидации последствий.
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Сотрудники МЧС ранены в Луганске во время работы при повторной атаке БПЛА ВСУ, сообщает глава региона Леонид Пасечник в канале на платформе "Макс".
По его словам, повреждены гражданские грузовые автомобили, которые находились на автостоянке.
"Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыл наряд МЧС. В это время враг повторно нанес прицельный удар по пожарным, они получили ранения", - сообщил Пасечник.
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