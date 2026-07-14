В ЛНР при повторной атаке ВСУ ранены сотрудники МЧС

По его словам, повреждены гражданские грузовые автомобили, которые находились на автостоянке.

"Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыл наряд МЧС. В это время враг повторно нанес прицельный удар по пожарным, они получили ранения", - сообщил Пасечник.