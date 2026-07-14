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Смоленская область получила призы конкурса предпринимательниц-экспортеров - РИА Новости, 14.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
23:23 14.07.2026
Смоленская область получила призы конкурса предпринимательниц-экспортеров

Губернатор Анохин: Женское предпринимательство на Смоленщине набирает силу

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Смоленская область вошла в число победителей четвертого Всероссийского конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", итоги которого подвели во вторник в Совете Федерации, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем канале в "МАКС".
"Наш регион по итогам конкурса занял первое место в номинации "Динамика вовлечения в экспорт". В специальной номинации "Женский вклад в экспорт" победителем стало ООО "Гагаринский консервный комбинат", - написал Анохин.
Конкурс, организованный Российским экспортным центром (РЭЦ) при поддержке Совета Федерации, проводится ежегодно с 2023 года. Его главная цель – выявить и распространить лучшие региональные практики по вовлечению женщин в экспортную деятельность, а также отметить успехи предприятий МСП на внешних рынках. В этом году в конкурсе участвовали представители 66 регионов.
Как отметил глава региона, Центр поддержки экспорта Смоленской области при поддержке регионального Минэкономразвития на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в рейтинге РЭЦ. В 2025 году объем поддержанного экспорта превысил плановый годовой показатель более чем в 8 раз, а количество малых и средних предприятий, заключивших экспортные контракты, – более чем в 5 раз.
Команда Центра помогает смоленским предпринимателям осваивать новые инструменты, находить партнеров за рубежом. Благодаря этой поддержке количество компаний-экспортеров, возглавляемых женщинами, постоянно растет, а объемы поставок исчисляются сотнями миллионов долларов, подчеркнул Анохин.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Совет Федерации РФ
 
 
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