Смоленская область получила призы конкурса предпринимательниц-экспортеров

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Смоленская область вошла в число победителей четвертого Всероссийского конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", итоги которого подвели во вторник в Совете Федерации, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем канале в "МАКС".

"Наш регион по итогам конкурса занял первое место в номинации "Динамика вовлечения в экспорт". В специальной номинации "Женский вклад в экспорт" победителем стало ООО "Гагаринский консервный комбинат", - написал Анохин.

Конкурс, организованный Российским экспортным центром (РЭЦ) при поддержке Совета Федерации, проводится ежегодно с 2023 года. Его главная цель – выявить и распространить лучшие региональные практики по вовлечению женщин в экспортную деятельность, а также отметить успехи предприятий МСП на внешних рынках. В этом году в конкурсе участвовали представители 66 регионов.

Как отметил глава региона, Центр поддержки экспорта Смоленской области при поддержке регионального Минэкономразвития на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции в рейтинге РЭЦ. В 2025 году объем поддержанного экспорта превысил плановый годовой показатель более чем в 8 раз, а количество малых и средних предприятий, заключивших экспортные контракты, – более чем в 5 раз.