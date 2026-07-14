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Алькарас вернется в тур "Мастерса" в Цинциннати, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Теннис
 
17:39 14.07.2026
Алькарас вернется в тур "Мастерса" в Цинциннати, пишут СМИ

La Verdad: Алькарас планирует вернуться в тур на "Мастерсе" в Цинциннати

© Фото : Пресс-служба Ассоциации лаун-теннисаИспанский теннисист Карлос Алькарас
Испанский теннисист Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Пресс-служба Ассоциации лаун-тенниса
Испанский теннисист Карлос Алькарас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карлос Алькарас планирует вернуться в тур Ассоциации теннисистов-профессионалов на соревнованиях серии "Мастерс" в Цинциннати.
  • Последний крупный турнир перед Открытым чемпионатом США стартует в Цинциннати 13 августа, а пока Алькарас находится на этапе восстановления после травмы правого запястья и ожидает разрешения врачей на увеличение тренировочных нагрузок.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас планирует вернуться в тур Ассоциации теннисистов-профессионалов на соревнованиях серии "Мастерс" в Цинциннати, сообщает La Verdad.
Последний крупный турнир перед Открытым чемпионатом США стартует в Цинциннати 13 августа.
По данным источника, после почти четырех месяцев перерыва в соревнованиях из-за травмы правого запястья, теннисист Алькарас вступает в решающий этап восстановления. Ожидается, что испанец на этой неделе получит разрешение врачей на постепенное увеличение тренировочных нагрузок.
Алькарасу 23 года. Он является двукратным и действующим победителем Открытого чемпионата США. В нынешнем сезоне испанец выиграл Australian Open.
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