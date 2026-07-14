Алькарас вернется в тур "Мастерса" в Цинциннати, пишут СМИ

По данным источника, после почти четырех месяцев перерыва в соревнованиях из-за травмы правого запястья, теннисист Алькарас вступает в решающий этап восстановления. Ожидается, что испанец на этой неделе получит разрешение врачей на постепенное увеличение тренировочных нагрузок.